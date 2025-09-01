«Desde hoy comenzaremos a “sanear la SCJN y el Poder Judicial, auncia Hugo Aguilar

septiembre 1, 2025

Junto con sus compañeros ministros de la SCJN reciben los Bastones de Mando y Servicio ante más de 20 mil en el Zócalo de la CDMX

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Con más de 20 mil asistentes que se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México, entre los que el 90% oriundos de del estado de Oaxaca, este lunes la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), conformada por 9 ministros, recibió los Bastones de Mando.

En el mismo, se dieron cita representantes de los 70 pueblos originarios de nuestro país, además del pueblo afromexicano, los cuales pidieron al desde hoy a los togados el cumplir con hacer que se tenga una justicia imparcial para todos los mexicanos, sin excepción.

En puntos en las 4 de la tarde, Ramón González Carrillo, mara’akame (guía espiritual) la Comisión Presidencial de Lugares Sagrados sacerdote tradicional Wixárika (Huichol),hizo entrega de los bastones, junto con representantes del estado de México y de los demás grupos originarios, además del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

Los bastones entregados poseen los colores del águila y la serpiente que significan la riqueza y orgullo de los pueblos indígenas, representantes de la vida de nuestra nación, el cual desde hoy forma parte ya del emblema del máximo tribuna de justicia del país.

Previo a la entrega del Bastón de Mando y Servicio, se hizo la purificación de las auras de

Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra. En el caso de Aristides, ausente tras estar aún en recuperación por el accidente automovilístico que sufrió hace una semana.

En este marco, se indicó que en la ceremonia de purificación de los Bastones de Mando que hoy se entregan, se observó de manera espontánea un colibrí, símbolo de esperanza.

Tras ello, se les entregó el mismo a todos los 8 Ministros presentes, recibiendo el de Aristides el propio Hugo Aguilar en su representación. En en caso del oaxaqueño fue la presidenta municipal de su tierra natal, San Agustín Tlacotepec, Marta Bautista Zámano, la cual le pidió dar su mayor esfuerzo en bien de hacerlo justicia al pueblo de México.

Ya en el uso de la voz, recordó que desde que llegaron los españoles los pueblos originarios fueron despojados de sus tierras comunales y, tras no ser incluidos en las constituciones de 1824, 1857 y 1917, lo cual con la reforma de 2024 finalmente se termina al darles el reconocimiento, ello tras pasar por el levantamiento armado de 1994 en Chiapas y que en 2024, sin violencia, permitió llegar a los Ifigenia a recogerse todos dos derechos.

Asimismo recordó que aún falta la ley de pueblos indígenas y comunidades, la cual confió que pronto en el Congreso de la Unión se habrá de aprobar.

Y para terminar, anunció que, desde hoy, tras instalar ya la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación se comenzará a Sanear la SCJN y el Poder Judicial”.

“Desde hoy, vamos a comenzar a sanear la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial, a terminar con el nepotismo y la corrupción, para que la justicia mire hacia abajo, hacia quienes habían quedado excluidos de la justicia real y verdadera”. Concluyó.