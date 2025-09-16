Derrames de petróleo contaminan afluentes al norte de Veracruz

septiembre 16, 2025

Una fuga de petróleo en la localidad Arroyo Florido lleva ocho meses y la mancha ya se expandió en varios kilómetros, lo que dejó contaminación en el afluente principal de esta comunidad

Juan David Castilla/Xalapa. Los derrames de hidrocarburo continúan siendo uno de los principales contaminantes de los cuerpos de agua en el estado de Veracruz. Esto ha sido constantemente denunciado por pobladores y organizaciones ambientalistas, pues se habla de daños ecológicos irreparables sobre todo en comunidades de la zona norte de la entidad.

Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking denunciaron que la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) es responsable de otro derrame de hidrocarburos en la comunidad de Ignacio Zaragoza.

La localidad se ubica en el municipio de Castillo de Teayo, al norte del estado de Veracruz, donde se derramó petróleo sobre el arroyo que está muy cerca del pozo que abastece agua, donde la misma lluvia aceleró la contaminación.

Esto se reportó desde el pasado viernes 13 de septiembre sin que hasta el momento haya sido totalmente atendida la afectación al entorno ecológico y la comunidad por parte de la empresa.

“La comunidad exige a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que presione a PEMEX para que rinda cuentas por este y por todos los derrames que no han parado durante décadas”, señalaron los ambientalistas.

ANIMALES ENTRE EL PETRÓLEO

También los pobladores de Coatzintla, municipio de la zona norte de Veracruz, reportaron que una fuga de petróleo en la localidad Arroyo Florido lleva ocho meses y la mancha ya se expandió en varios kilómetros, lo que dejó contaminación en el afluente principal de esta comunidad.

Ellos pidieron de manera anónima la ayuda humanitaria, pues necesitan agua, alimentos y medicinas.

Indicaron que los perros, tortugas, peces y otros animales también han resultado afectados por las manchas de petróleo. Por ello, pidieron la urgente intervención de las autoridades.

La contaminación del arroyo es visible en fotografías que muestran la superficie cubierta por las manchas negras y aceitosas, lo que ha generado alarma en la región. Los pobladores temen que la falta de respuesta rápida agrave la crisis en Arroyo Florido.

“Lo que queremos es agua limpia y médicos que revisen a nuestros hijos y a los abuelitos; el río ya no se puede usar”, enfatizaron algunos de los vecinos afectados.

Recientemente, se dio a conocer que el suministro y distribución de agua está detenida en PozaRica, Coatzintla y Tihuatlán por contaminación de hidrocarburo en el río Cazones, el personal de Petróleos Mexicanos realiza acciones de para contener la situación.

Medios de comunicación locales difundieron que se llevan a cabo las maniobras para la recuperación de hidrocarburo tras una fuga en el oleoducto CAB Poza Rica – Tula, a la altura del río San Marcos, en el municipio de Ávila Camacho, estado de Puebla.