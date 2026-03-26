Derrame en el Golfo tiene tres fuentes, informa Marina

marzo 26, 2026

Redacción/Xalapa. El secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, informó que el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México tiene tres fuentes identificadas: un buque y dos emanaciones naturales del subsuelo marino.

El funcionario detalló que, como parte de las labores de contención, se han recuperado alrededor de 430 toneladas de crudo, aunque reconoció que una de las filtraciones naturales permanece activa, lo que complica las tareas de limpieza.

El derrame ha impactado principalmente las costas de Veracruz y Tabasco, donde comunidades pesqueras han reportado la presencia de chapopote desde principios de marzo, generando afectaciones ambientales y económicas.

Ante la situación, el gobierno federal mantiene un operativo coordinado en el que participan diversas dependencias, mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión el origen del hidrocarburo y deslindar responsabilidades.

Por su parte, Petróleos Mexicanos realiza inspecciones en instalaciones marinas para descartar fugas en su infraestructura, en tanto que autoridades no han confirmado aún si el derrame ha sido completamente controlado.

La complejidad del caso, al involucrar tanto fuentes naturales como actividad humana, ha generado inquietud entre especialistas y pobladores, quienes demandan mayor claridad sobre el alcance real del daño ambiental.