Denuncian que jefa del CAE fue acusada y sentenciada por violencia laboral y continúa en el cargo

Denuncian que jefa del CAE fue acusada y sentenciada por violencia laboral y continúa en el cargo

septiembre 19, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La doctora residente Guadalupe López Martínez acusó que un juez de control le permitió a la jefa de servicio de Cirugía Maxilofacial del Centro de Alta Especialidad «Dr. Rafael Lucio» quien ejerció violencia laboral en su contra, reparar el daño únicamente de manera económica, pero que además de declararla culpable continúa en el cargo.

En conferencia de prensa, expuso que la resolución de la Fiscalía General del Estado demostró con base en pruebas y testimonios la culpabilidad de la funcionaria estatal quien pese la denuncia y sentencia continúa en el cargo «bajo la protección del director del CAE».

Dijo que, a través del proceso penal 299/2025, la FGE de Veracruz demostró la culpabilidad de la doctora Zeyda en el delito de violencia laboral, pero, el juez de Control Eduardo Martínez López, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimoprimer Distrito Judicial de Xalapa con residencia en Pacho Viejo aceptó la propuesta de la agresora de indemnizar con 10 mil pesos a la doctora Guadalupe López «como si con dinero se pudiera cubrir el daño causado».

«Fui víctima de acoso y hostigamiento por parte de la titular la cual me realizaba castigos inhumanos hechos de denuncié en todas las instancias y me han dado la razón, ayer el juez determinó aceptar la propuesta de la doctora que fue un pago de 10 mil pesos como reparación del daño, a mi no me interesa el dinero y el juez se molestó porque no quise recibirlo, yo no pido dinero, pido justicia», añadió.

Refirió que mientras se desarrollaba este proceso penal, ella en su calidad de víctima, fue reasignada por la Secretaría de Salud Federal a un hospital en el estado de Guerrero donde continuó su residencia.

Sin embargo, para el mes de octubre tendría que regresar al Centro de Alta Especialidad de Xalapa donde estaría subordinada a su victimaria quien, a pesar de ser culpable de violencia laboral sigue encargada de aprobar la especialidad de los residentes.

«A pesar de la denuncia, vinculación y sentencia continúa en su cargo bajo la protección del director del CAE», lamentó.