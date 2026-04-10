Denuncian «fraude cafetalero»: Triangulan grano de Vietnam para simular origen mexicano

abril 10, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.-Cafetaleros de Veracruz protestaron a un costado de Palacio de Gobierno durante el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata para exigir que sea impuesto un arancel por la importancia de café robusta, tipo que consideran de menor calidad en comparación con el arábica.

Fernando Celis Callejas, asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), denunció un esquema de fraude comercial en el que grandes empresas transnacionales importan café Robusta de Vietnam para reetiquetarlo como producto regional y exportarlo a Estados Unidos bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio.

El líder cafetalero explicó que las reglas comerciales exigen que el 80% del café exportado a territorio estadounidense sea originario de México, Canadá o Estados Unidos, pero en la práctica se está recurriendo a una triangulación que inicia en Vietnam, pasa por San Diego, California, y entra a México por Mazatlán para simular un origen legal.

Esta irregularidad se refleja en la enorme disparidad de las cifras oficiales, pues mientras México produce apenas 360,000 sacos de café Robusta, empresas como Nestlé exportan anualmente más de 2 millones de sacos de café soluble de esta variedad.

Esto implica que aproximadamente 1.6 millones de sacos que se venden como mexicanos son en realidad grano extranjero, lo que Celis Callejas califica como un engaño solapado por las autoridades.

La crítica del asesor de la CNOC también se dirigió a la Secretaría de Economía y a la SADER, señalando que diversos funcionarios han boicoteado leyes diseñadas para proteger al productor nacional.

Celis Callejas detalló que, incluso en la nueva legislación, se introdujeron cláusulas absurdas que permiten importar café verde de países como Brasil o Vietnam para ser reexportado desde México, beneficiando exclusivamente a intermediarios y grandes comercializadoras.

Entre las empresas señaladas destaca la francesa Louis Dreyfus, la cual ha expandido sus operaciones Veracruz con grandes beneficios para procesar y vender Robusta importado a otras firmas locales.

El representante de los cafetaleros alertó sobre el fraude al consumidor final, mencionando que la Secretaría de Economía permite que se comercialicen productos como «café capuchino» que solo contienen un 5% de café real, ignorando los estándares internacionales de calidad y composición.