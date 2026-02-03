Definiendo al país y al estado 

febrero 3, 2026

Lector, lectora querida, con la buena nueva de que nuestro país cerró el año 2025 con una incuestionable fortaleza interna, gracias a las exportaciones que para diciembre pasado, llegaron a los 665 mil millones de dólares, cifra que no solo es un máximo histórico, sino que el 85 por ciento de los productos son enviados a Estados Unidos, e ingresaron sin pagar un solo arancel, al menos eso es lo que confirma el secretario de Economía, don Marcelo Ebrard, cada que se encuentra un micrófono de frente.

Esta cifra no solo es un récord histórico, confirma que el T-MEC y la integración manufacturera con Norteamérica, siguen operando como un escudo eficaz frente al proteccionismo global, y consolidan a México como un socio estratégico clave y prácticamente inseparable de Estados Unidos ¡Con permiso tío Sam!

Pero el dinero ha fluido no solo en productos que salen del país, la inversión extranjera directa en nuestro país, ha reportado también récords históricos según la secretaría de don Marcelo Ebrard, y es que al tercer trimestre del año pasado, nuestro país acumuló alrededor de 40 mil 906 millones de dólares, una cifra récord para ese periodo y un aumento importante, respecto al año anterior en ese mismo lapso de tiempo.

Y resulta que nuestro bello estado Veracruz, se consolidó como uno de las primeras cinco entidades en recibir inversión extranjera, acumulando inversiones por 4 mil 380 millones de dólares el año pasado, que correspondientes a 10 proyectos estratégicos en sectores como manufactura, logística, agroindustria y petroquímica, esta cifra incluye inversiones públicas y privadas, que fortalecen el desarrollo económico del estado.

Y ¡Vaya! Que por mencionar solo alguna, el año pasado aquí en Veracruz la empresa francesa Lesaffre, anunció una inversión de 25 millones de dólares para ampliar su planta en Ixtaczoquitlán y este año esa inversión, se verá reflejada en la región.

Veracruz es mucho más que esa campaña negra que se ha cernido sobre nuestro territorio y que reporta poco más que corrupción y desgracia, Veracruz es un estado con gente trabajadora, valiosa con profundas raíces que le dan identidad y enriquecen nuestra cultura, Veracruz es mucho más que esos gobiernos corruptos de los que tantísimo se ha hablado y que tanto desmotivan a la gente a venir e invertir… Ojalá que algún día Veracruz recupere aquella fama de paraíso semillero de grandes hombres y mujeres ilustres, cuna de presidentes y grandes políticos.

Hasta la coronilla estoy del cuento del gobernador aquel, que le aplicó agua a los infantes enfermos, a modo de remedio contra el cáncer, el autor del cuento en su perorata loca, jamás calculó que nos jodió a todos los veracruzanos con sus historias macabras.

Que ganas de remitirle al cuentero aquel, al argentino patidifuso que me dijo “ Pero vos sos del lugar ese donde le ponen agua a los enfermos de cáncer”

Ayer a gobernadora Rocío Nahle, confirmó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum para el próximo 15 de febrero, además dijo que las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan, se reportan con gran éxito y saldo blanco hasta ahora.

Así las cosas lector, lectora querida, nos leemos mañana.