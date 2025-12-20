Déficit de lluvias coloca a 2025 entre los años más secos en Veracruz

Déficit de lluvias coloca a 2025 entre los años más secos en Veracruz

diciembre 20, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver.–El estado de Veracruz atraviesa uno de los años con menor precipitación en su historial reciente, al ubicarse 2025 como el cuarto año más seco hasta el momento, debido a un marcado déficit de lluvias, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con la jefa de Hidrometeorología del Organismo Cuenca Golfo-Centro, Jessica Luna Lagunes, al corte del 17 de diciembre el acumulado estatal es de 1,671.1 milímetros de lluvia, lo que representa apenas el 76.6 por ciento de la media anual, estimada en 2,182.5 milímetros.

“Estamos este 2025 como el cuarto año más seco debido al déficit de lluvias que se ha registrado y esta semana continuamos con ese mismo comportamiento”, explicó la especialista.

La funcionaria detalló que el faltante equivale a cerca del 24 por ciento menos de lluvia de lo habitual, una tendencia que, dijo, se ha presentado de manera recurrente en los últimos años.

“En los últimos años se ha visto una disminución de la precipitación en nuestro estado”, señaló.

El comportamiento de las lluvias a lo largo del año ha sido desigual. Los meses de marzo y abril registraron los déficits más severos, con precipitaciones hasta 78 y 79 por ciento por debajo del promedio, respectivamente.