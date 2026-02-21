Debate de Tamiahua será por Zoom por bajo presupuesto del OPLE

Isabel Ortega/ Xalapa, Ver.– El Consejo General del OPLE Veracruz determinó que, a través de la Comisión Temporal de Debates, se organizará un debate para la elección de ediles del Ayuntamiento de Tamiahua, como parte del Proceso Electoral Local Extraordinario 2026.

El ejercicio se realizará en modalidad virtual y deberá sujetarse a las posibilidades presupuestales, así como a las condiciones de infraestructura y demográficas necesarias para su desarrollo.

La decisión se tomó luego de que el Consejo General aprobara la redistribución del presupuesto del organismo, que para el ejercicio fiscal 2026 contará con un total de 665 millones 731 mil 84 pesos, de los cuales 37 millones 682 mil 452 pesos serán destinados al “Programa E202 Proceso Electoral”. El uso de estos recursos se realizará bajo lineamientos de austeridad y optimización del gasto.

Desde el pasado proceso electoral en la renovación de alcaldes, el OPLE optó por realizar debates virtuales para genera ahorros en la organización de las elecciones.

Dentro del Programa Anual de Trabajo de la Comisión Temporal de Debates se incluyó la elaboración del proyecto de acuerdo para proponer al Consejo General la realización del debate y definir su modalidad.

Con base en lo anterior y en lo dispuesto por el Reglamento de Debates, el órgano superior de dirección aprobó que el encuentro entre candidaturas a la presidencia municipal de Tamiahua se lleve a cabo de manera virtual.

No obstante, se estableció que la Comisión Temporal de Debates podrá proponer un cambio de modalidad —de virtual a presencial— en caso de existir causas justificadas, particularmente si las condiciones presupuestales u operativas lo permiten. Asimismo, el Consejo General podrá ajustar plazos, sede o modalidad para garantizar la realización del ejercicio democrático.

El debate será transmitido en directo a través de las plataformas de YouTube del Consejo Municipal o, en su caso, del OPLE Veracruz. El ejercicio democrático contará con interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM), a fin de garantizar la inclusión y el acceso a la información para personas con discapacidad auditiva.

Las personas intérpretes deberán firmar un documento compromiso en el que se establezca que su labor se apegará estrictamente a lo expresado por las candidaturas participantes, sin alteraciones ni interpretaciones adicionales.

Formato y duración

De acuerdo con el Reglamento de Debates, la duración del encuentro será de 47 minutos cuando participen dos candidaturas y podrá extenderse hasta 110 minutos en caso de que participen cinco, incluyendo todas las etapas previstas.

El formato contempla una introducción, presentación de las candidaturas, dos bloques temáticos —cada uno dividido en dos segmentos— y una etapa de cierre.

En la introducción, la moderación dispondrá de cinco minutos para dar la bienvenida, explicar la dinámica, reglas, orden y duración de las intervenciones, así como presentar a las candidaturas sin otorgarles el uso de la voz.

En la presentación, cada candidatura contará con hasta un minuto para presentarse, mencionar su nombre, partido o coalición y compartir información relevante sobre su trayectoria.

Bloques temáticos

El primer bloque estará conformado por preguntas generales divididas en dos segmentos. En el primero, la moderación formulará una pregunta para conocer la trayectoria y aportaciones de cada candidatura al municipio, otorgándoles tres minutos para responder. Posteriormente, se abrirá un espacio de réplica de hasta treinta segundos por intervención.

En el segundo segmento se planteará una pregunta orientada a las propuestas de gobierno y objetivos para mejorar el municipio. Las candidaturas contarán nuevamente con tres minutos para exponer y un espacio de réplica bajo el mismo esquema.

El segundo bloque abordará temas previamente sorteados. La moderación dispondrá de un minuto para plantear el tema específico y cada candidatura contará con tres minutos para fijar postura. Al término de cada intervención habrá un espacio de treinta segundos para réplica y treinta segundos para contrarréplica. Los tiempos no serán acumulables ni podrán dividirse.

Cierre

En la etapa final, cada candidatura tendrá un minuto para emitir un mensaje de despedida. Posteriormente, la moderación dispondrá de treinta segundos para declarar formalmente la clausura del debate.

Con este formato, el OPLE Veracruz busca garantizar un ejercicio ordenado, equitativo y accesible para la ciudadanía de Tamiahua, promoviendo el contraste de ideas en un entorno de respeto y transparencia.