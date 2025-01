De todo un poco 

enero 28, 2025

El pasado domingo por la tarde, una chica muy amable, me mandó un mensaje invitándome a un encuentro con medios de comunicación, que ofrecería el Partido Revolucionario Institucional con motivo de la visita de su dirigente nacional Alito Moreno, el ágape se celebró ayer a las 10:30 de la mañana en un salón de un hotel de Lázaro Cárdenas… confieso que no sé si sentirme elogiada o agraviada, ya que nunca en la vida a mi, su humilde comunicadora, la habían invitado los priistas ni a una Coca Cola en un OXXO, quien sabe si las Vacas Sagradas del periodismo veracruzano, los rechazaran y por eso hoy acuden a uno, o es que ya existe la apertura en el vetusto partido con la prensa femenina.

¡Vaya! Que en principio se agradece la invitación, pero honestamente acabo de ir con el doctor Ayala a ponerme mi Botox de rigor semestral y mi shaineada para que no decaiga en ánimo; no quise ir a sentirme opaca del galón de Botox, sculptra, hialurónico y vaya usted a saber que mas, de don Alito.

Tienen días dando vuelo con el famoso comunicado que lanzó la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, a posta de no sé que evento en el que un escolta de una comunicadora en riesgo, echó tiro al aire.

Ayer varias compañeras comunicadoras, me preguntaron por mi opinión y como no conozco el panorama completo, me resulta imposible emitir una opinión, sin embargo, llamó poderosamente mi atención que todos supieron el santo y la seña del famoso comunicado, pero nadie me supo decir que fue del presunto comunicador desaparecido hace unos días en Poza Rica, nadie supo su nombre y mucho menos si realmente era periodista… Interesante y digno de estudio antropológico nivel Oscar Lewis o similar, que todo mundo se enganchó con el “Pórtense bien” e incluso trajeron de vuelta una vez mas, a nuestro socorrido ex gobernador Javier Duarte y nadie supo decirme si el desaparecido era periodista, si trabajaba para algún medio o ¿Que?

El asunto nos retrata mal a todos, puesto que estamos mas ocupados de señalar con nuestro flamígero dedito lo que consideramos que está mal, sin conocer insisto, el escenario completo, pero no somos capaces de tener empatía por un desaparecido, sea este periodista o no, nadie me supo decir nada…

Interesante insisto.

Cosas de la vida y menudencias

¡Dios de mi vida! Ayer agarraron desprevenido al diputado federal Zenyazen Escobar, los reporteros de la Fuente en el café de la parroquia y le preguntaron respecto a la adjudicación de mas de 200 contratos a una presunta empresa fantasma, que se formaron cuando él precisamente era el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, el joven legislador le echó la bolita a la ex Oficial Mayor, la siempre fotogénica Ariadna Selene Aguilar Amaya, alegando que esos contratos, ni pasaban por su oficina…

Presuntamente la empresa beneficiada lleva por nombre “Soluciones y Milagros” que ahora resulta que no solo vendió folders, equipo médico, persianas y lapiceros, según la información presentada durante la comparecencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; también le hizo “El milagro” a varios ex funcionarios que llegaron a Xalapa en 2018 con una mano adelante y la otra atrás, a vivir allá en los arrabales y hoy poseen sus buenas casas equipadas con muebles tanto de Roche Bobois, Palacio de Hierro y Coppel, porque no niegan la cruz de su parroquia ¡Cómo no!

En fin lector, lectora querida nos leemos mañana… ¡Pórtense mal!