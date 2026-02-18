De todo un poco 

febrero 18, 2026

Ayer la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, dio a conocer la vinculación a proceso del sujeto ese danés que fue detenido el pasado 8 de febrero en el hotel Emporio, como presunto responsable del delito de abuso sexual a menores de edad en grado de tentativa, cometido en agravio de una víctima cuya identidad se encuentra resguardada.

Reportan además, que durante la audiencia el extranjero estuvo asistido por el Cónsul de su país, pena ajena venir a asistir a un delincuente de esa naturaleza, además de un perito traductor; la medida cautelar de prisión preventiva justificada, fue ratificada y ni hablar, el gobierno de doña Rocío Nahle no debe soltar esos temas tan preocupantes para la sociedad veracruzana.

¡Ay no! Lector, lectora querida, te cuento que luego de permanecer atrincherado casi 100 horas en su bonito espacio laboral, finalmente Marx Arriaga abandonó SU oficina, porque al parecer el señor si consideraba que le habían escriturado el espacio que ocupó por 5 años, al interior de las oficinas de Av. Universidad 1200.

En fin, que el aguerrido y chamagoso funcionario, estos últimos días fue señalado de sobornos, malos tratos y cuanta cosa en redes sociales y medios nacionales, así que finalmente no dio la vida por la reivindicación magisterial y tampoco lo encontraron ni arrodillado, ni trabajando, simple y llanamente le dieron su notificación de despido y auf wiedersehen, literal recogió su lapicero, sus cuadritos con la foto de sus ídolos y tomó el metro Coyoacán con rumbo desconocido.

A estas alturas en otra época, podríamos asegurar que le habrían llegado al precio y el señor Arriaga solito todo él, habría bajado el telón, pero eso habría sido en los años del priismo y el panismo, hoy por hoy con los morenos tan rudos, dudo mucho que eso ocurriera.

En otro tenor, el alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, lanzó la tarjeta Coatzacoalcos, que permitirá a los ciudadanos solicitar y gestionar servicios públicos de forma directa desde su teléfono móvil y también será un canal abierto de comunicación, entre el ciudadano y el alcalde, que fortalecerá el vínculo entre el ayuntamiento y la ciudadanía.

¡Vaya vaya con Pedrito!

He leído el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra y bueno, ya desde el título uno sabría que la cosa va de percepción y dolor añejo, sobre el párrafo en el que menciona a la gobernadora Rocío Nahle, en el que dice:

“¿Qué tanta fue la influencia de Manuel Bartlett en la política energética? Sobre Rocío, toda. Manuel Bartlett operaba a Rocío Nahle en muchas de las cosas que ella planteaba, porque realmente la Secretaría de Energía no contaba: daba algunos permisos, como los de las gasolineras, de las almacenadoras, de las transportadoras, etcétera. Pero el grueso de la Secretaría de Energía era, por un lado, Pemex, que no controlaba Rocío, y por otro, la CFE, que controlaba directamente Manuel. Se hizo una refinería para que Rocío pudiera tener ese empleo”

Sería prudente que el autor se diera cuenta, que más allá del vilipendio directo a los involucrados, el agravio lo hace extensivo a todo un país, ya que nos pone a todos en un país con un gobierno de plano muy primitivo y más allá de democracia, desarrollo y todo lo que hemos caminado como país, resulta tristísimo que un hombre que no solo es mexicano, sino que ha participado de la política y sociedad, se exhiba a sí mismo de un modo tan frívolo ¡Schade!

Así las cosas mis chulos, nos leemos mañana.