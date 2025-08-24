De empleados de CFE a presuntos extorsionadores en Veracruz

agosto 24, 2025

Juan David Castilla

Usuarios reportaron presuntos casos de extorsión por parte de empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes estarían cobrando una cuota ilegal para no cortarles el servicio de energía eléctrica. Esto ha sucedido en municipios de la zona sur del estado.

Los señalamientos escalaron a denuncias por el delito de extorsión, lo que provocó la captura de tres presuntos empleados en el municipio de Las Choapas.

La gente reportó el problema al número de emergencias 911 y fue hecha por ciudadanos de la colonia Reforma del mencionado municipio, quienes señalaron que la presunta brigada les cobraba más de 130 mil pesos para no cortarles la energía eléctrica.

Los presuntos empleados de CFE visitaron varias viviendas e informaron a los dueños que habían encontrado diversas irregularidades. Se presume que esas personas operaban no solo en Las Choapas, sino también, en el municipio de Agua Dulce.