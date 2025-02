Daddy Yankee y Mireddys González se divorcian 

febrero 20, 2025

El artista puertorriqueño, Daddy Yankee, y Mireddys González han hecho oficial su divorcio tras 30 años de matrimonio y dos hijos, Jeremy y Jesaaelys Ayala. No obstante, ambos todavía continúan en una disputa legal por las propiedades del músico.

La separación del matrimonio se dio este martes 18 de enero durante una audiencia en línea que habría continuado con la orden judicial lanzada el 31 de enero por la juez Eva Soto. En dicha audiencia, ambos, asesorados por sus respectivos abogados, firmaron su divorcio.

Diversos medios señalaron que el motivo de la separación fue por “ruptura irreparable”, es decir, sin había esperanza de reconciliación.

“Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir NO, cuando moría por decir Sí, levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retroceder más. Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque sin eso, no sería la mujer que HOY SOY”, escribió Mireddys González en sus redes sociales.

Por otro lado, siguen en proceso para saber quién se quedará con las compañías El Cartel Records y Los Cangris Inc. La disputa se habría dado a partir de que Mireddys y su hermana transfirieron un total de 100 millones de dólares de ambas compañías a sus cuentas personales, sin el consentimiento del artista.

Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo sencillo titulado “En el Desierto“, en el que comparte las emociones que ha experimentado durante el proceso de ruptura, como ansiedad, soledad y culpabilidad.