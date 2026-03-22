CULMINA SHEINBAUM GIRA EN QUINTANA ROO Y OAXACA; AVANZA EN INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD, TURISMO Y MUJERES

marzo 22, 2026

Del jueves 19 al domingo 22 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira por el sureste del país, visitando los estados de Quintana Roo y Oaxaca.

En Quintana Roo, se reunió con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, con quien conversó sobre la importancia de construir paz y cooperación para el desarrollo, así como de las inversiones de empresas alemanas. Asimismo, durante su recorrido por Cancún, destacó la reducción del 79% en el promedio de homicidios dolosos y anunció una inversión de 5 mil mdp para infraestructura.

En la zona lagunar, realizó la supervisión del puente Nichupté, una obra de más de 11 km. Finalmente, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, firmó el decreto que declara al Turismo Comunitario como una actividad de interés público y de prioridad nacional, y realizó la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar.

En Oaxaca, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó desde Guelatao que el legado de Benito Juárez vive en la Cuarta Transformación, nombrando a Margarita Maza como la primera embajadora histórica del país. Para concluir su gira este fin de semana, en Santo Domingo, Tehuantepec*, presentó la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en 67 lenguas y entregó reconocimientos a mujeres traductoras de lenguas indígenas.