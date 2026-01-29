Cuestionan versión oficial sobre accidente del Tren Interoceánico

enero 29, 2026

Redacción/Xalapa.– El doctor Manuel del Moral Dávila, especialista en ingeniería ferroviaria, afirmó que la responsabilidad del accidente del Tren Interoceánico no puede atribuirse únicamente al maquinista, como sostiene la Fiscalía General de la República.

En entrevista para En Contacto, el académico explicó que el problema central no es solo el exceso de velocidad, sino la falta de controles y sistemas de seguridad, al revelar que las locomotoras no cuentan con velocímetro, ni con cámaras o mecanismos de monitoreo.

Señaló que la antigüedad de la maquinaria y la ausencia de supervisión colocan a operadores y pasajeros en una situación de alto riesgo, por lo que advirtió sobre la posibilidad de que los maquinistas sean usados como chivos expiatorios tras las 14 muertes registradas.

Por ello, llamó a realizar una auditoría externa e independiente que revise a fondo la operación, el estado de los trenes y la infraestructura ferroviaria.