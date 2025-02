Cuauhtémoc Blanco acusa a Uriel Carmona de intento de extorsión por no intervenir ante Sheinbaum por caso Ariadna “N”

febrero 7, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco, denunció que el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, intentó extorsionarlo después de que se negara a interceder por él ante la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el caso del feminicidio de Ariadna “N”.

En conferencia de prensa realizada en Cuernavaca, Blanco, acompañado de sus abogados, presentó su versión sobre la denuncia de presunto abuso sexual en su contra. Durante la conferencia, el exfutbolista afirmó:

“Por eso me intentó extorsionar con acusaciones de violación”. Sostuvo el también ex ariete del Club América.

Cuando la prensa le preguntó si el exfiscal le había pedido ayuda con Sheinbaum, Blanco respondió: “Yo no me voy a meter”. Además, detalló que su última conversación con Carmona fue en abril de 2023: “Ahí tengo las bitácoras. El señor entró y me pidió que lo ayudara. Le dije ‘yo no te puedo ayudar’, y me respondió que tenía unas cosas contra mí. Le dije ‘sácalo, me vas a hacer más famoso (…) ¿quién te va a creer?’”, relató el morenista.

Blanco también aseguró que la mujer que lo denunció por abuso sexual intentó primero extorsionar a su hermano y luego a él, exigiendo un millón de pesos a cambio de firmar su renuncia a la Secretaría de Economía de Morelos.

Por su parte, Naibir Ríos, abogada del exfutbolista, informó que presentaron una denuncia por amenazas contra la mujer, pero hasta el momento la Fiscalía no ha integrado la carpeta de investigación correspondiente.

“Hemos solicitado reiteradamente la integración de la denuncia y la carpeta no aparece en la Fiscalía. Esperamos que con el nuevo fiscal aparezcan todas estas denuncias, incluyendo las presentadas por Ulises Bravo y una más por tentativa de homicidio”, agregó la defensora.

Blanco Bravo rechazó las acusaciones de abuso sexual y aseguró que no solicitará protección de su partido ni de nadie, ya que “desde joven se defiende solo”.

Sheinbaum acusa a Carmona de intentar evitar su destitución

Horas antes, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que Uriel Carmona intentó frenar su remoción como fiscal de Morelos. “Felicito a los diputados y diputadas, porque el fiscal estuvo buscando que no votaran, pero era muy importante”, destacó Sheinbaum.

La mandataria señaló que el Congreso local anterior había protegido a Carmona, quien fue nombrado durante el gobierno de Graco Ramírez. Sin embargo, con la reciente renovación legislativa, se logró su destitución, luego de múltiples cuestionamientos sobre su gestión.

Sheinbaum recordó que Carmona contó con el respaldo de varios jueces y hasta de la Suprema Corte. Como ejemplo de su actuación, mencionó el caso del feminicidio de Ariadna “N”, donde el exfiscal declaró que la muerte fue causada por intoxicación y no por violencia. Además, indicó que Carmona consiguió recursos legales para salir del penal del Altiplano tras ser procesado por la Fiscalía capitalina, y actualmente cuenta con un amparo.

La presidenta subrayó que el exfiscal cometió “múltiples atropellos” a la justicia durante sus siete años en el cargo, un periodo que calificó como de “inseguridad muy larga” en Morelos, con resultados insuficientes.

Congreso de Morelos destituye a Uriel Carmona tras solicitud de la gobernadora

El Congreso de Morelos removió a Uriel Carmona de su cargo como fiscal con 16 votos a favor y 4 en contra, tras la solicitud de la gobernadora Margarita González. Horas antes de su destitución, Carmona había solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, tras las acusaciones de presunto abuso sexual en su contra.

Entre los escándalos que rodean al exfiscal figuran la dilación en la justicia y el presunto encubrimiento del feminicidio de Ariadna “N”, cuyo cuerpo fue encontrado en Tepoztlán, así como la supuesta tortura de Luis Alberto, alias “El Diablo”.

Además, la Fiscalía General de la Ciudad de México inició investigaciones en su contra en agosto de 2023, a través de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales. Carmona enfrentó dos órdenes de aprehensión: la primera, cumplida en agosto de 2023, lo vinculó a proceso por el delito de retardo de justicia, debido a declaraciones falsas en el caso de Ariadna “N” durante una conferencia de prensa en noviembre de 2022.

La segunda orden, ejecutada en septiembre de 2023, lo vinculó por encubrimiento por favorecimiento, al instruir a servidores públicos a no proporcionar información relevante para la investigación de la Fiscalía General de la República sobre el mismo caso.