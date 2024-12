Cuatro tips para conseguir empleo en el sector tecnológico

diciembre 16, 2024

México destaca en la lista de países del continente americano con la mayor proporción de egresados de carreras relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La proporción de adultos en México (de entre 25 y 64 años) con carreras enfocadas a STEM se ubica en la posición número siete, por encima de Chile, Canadá y Estados Unidos, sin embargo, a pesar de estas cifras, se necesitan más personas que incursionen a este sector para alcanzar a países a mejor rankeados dentro de la OCDE como Alemania o Austria.

“Para que México termine de consolidarse como un país referente en la exportación de conocimiento tecnológico en la región, es necesario contribuir a que más jóvenes estudien carreras en este sector, se incorporen al mercado laboral y, una vez dentro, las

organizaciones sigan apoyándolos con capacitación profesional continua. Uno de los grandes objetivos de EY GDS Mexico para este año, además de reclutar a talento joven y continuar su desarrollo con experiencias laborales internacionales, es ayudarlos a mejorar sus habilidades por medio de una oferta empleadora diferenciada y acorde a sus expectativas de carrera, y alineada a los avances tecnológicos y de transformación digital que se requieren hoy en día”, explicó José Luis Guasco, Socio Líder de Consultoría, EY GDS Mexico

Para aquellos jóvenes que desean profesionalizar su perfil profesional y llamar la atención del personal de reclutamiento de las empresas, José Luis Guasco comparte las siguientes recomendaciones.

Obtén una certificación de idiomas. La mayoría de las empresas globales del sector Tech suelen tener clientes ubicados en distintas regiones fuera del país, por lo que buscan reclutar aspirantes que dominen no sólo el inglés, sino otros idiomas para facilitar la comunicación y el desarrollo de documentos.

Cabe mencionar que dominar otro idioma, además de ayudar a encontrar mejores oportunidades de empleo, también contribuye a un crecimiento dentro de una organización. La encuesta Global Scale of English desarrollada por la corporación Pearson, reveló que ocho de cada 10 encuestados creen que las habilidades en el idioma inglés están directamente relacionadas con la evolución salarial; incluso este puede aumentar hasta en un 80%.

Por lo anterior, y como parte de la experiencia global que ofrece, EY GDS Mexico otorga un bono de inglés, cuenta con bootcamps para mejorar el idioma y da acceso a cursos con externos y propios de EY para desarrollarse en este rubro.

Aprovecha las plataformas de redes profesionales. Actualmente, estas plataformas se encuentran entre las redes más seguras y profesionales tanto para la contratación como para la búsqueda de empleo. Por lo tanto, los recién graduados pueden utilizarlas para participar en el networking digital y desarrollar una red de contactos.

Colocar una foto profesional, resaltar tanto la experiencia laboral como académica, además de incluir un titular atrayente breve, que resuma qué haces y qué valor tienes para ofrecer, son los primeros pasos resaltar dentro de la red. Adicionalmente, suma en tus contactos a reclutadores, sigue a empresas tecnológicas en las que te gustaría colaborar y sobre todo, interactúa subiendo contenido o respondiendo publicaciones de líderes de la industria para aumentar tu visibilidad.

Presume tus certificaciones. Cursos y diplomados pueden ser el diferenciador para ser un candidato seleccionado, dado que, para los reclutadores, la preparación constante es reflejo de constancia y profesionalidad. Ésta ha sido una oferta que ha diferenciado a EY GDS Mexico dentro del sector, ya que brinda a sus mismos colaboradores la oportunidad de obtener certificaciones en temas de inteligencia artificial, ciberseguridad, cadena de suministro, cloud, gestión de proyectos, entre otros, mismas que forman parte de su catálogo de formación e innovación profesional continua.

Define en qué empresa te gustaría iniciar. Es común que los recién egresados se pregunten por dónde comenzar a desarrollare profesionalmente en el sector tecnológico, por lo que es recomendable seguir los perfiles de las empresas que se alineen con sus expectativas de carrera.

EY GDS Mexico cuenta con una oferta variada de profesiones como: IT Audit (Cybersecurity), Oracle SCM, Oracle Fusion Financial, Kinaxis, Digital Risk, Internal Audit, Tableau Developer/Business Analyst, Cloud Data Engineer e IT Project Managers, por mencionar algunas, por lo que recién egresados de distintas carreras pueden iniciar su camino aquí, así como gente con experiencia en los temas.

Para aquellos interesados en incursionar en la industria tecnológica, pueden revisar más detalles sobre la oferta empleadora de EY GDS y postularse a través de la página (ey.com/es_mx/careers/global-delivery-services) o ver directamente las vacantes en el perfil oficial de LinkedIn de EY.