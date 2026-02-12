Corral va con Andrea Chávez como próxima gobernadora de Chihuahua

febrero 12, 2026

“Con lo hecho por Morena, se tienen amplias posibilidades de ganar el estado ”, reitera

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El senador de Morena y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, consideró que en su estado “están dadas las condiciones” para una renovación del gobierno estatal, y afirmó que Morena se ha consolidado como una marca política fuerte y altamente competitiva, lo que abre un escenario favorable para que el partido gane la gubernatura en el próximo proceso electoral.

En entrevista en el Senado, Corral evitó pronunciarse sobre polémicas relacionadas con posibles casos de nepotismo en otras entidades, como San Luis Potosí o Zacatecas, donde familiares de gobernadores en funciones han sido mencionados como aspirantes a sucederlos. Sostuvo que se trata de asuntos “locales o domésticos” que deben ser atendidos por los propios partidos y no por legisladores de otras entidades.

“Yo respeto las aspiraciones de todas y todos, pero no estoy tan informado de las particularidades de cada estado como para meterme en ello”, señaló.

No obstante, al referirse específicamente a Chihuahua, Corral fue más enfático y reconoció el posicionamiento de la senadora Andrea Chávez, a quien describió como una de las figuras mejor colocadas en la contienda interna de Morena.

El legislador destacó el intenso activismo político y territorial de Chávez, así como su capacidad para combinar su labor legislativa con el trabajo en campo, lo que —dijo— la ha convertido en una aspirante “indiscutiblemente competitiva”.

“Ella desarrolla un activismo tan intenso e importante en Chihuahua que la ha colocado claramente en esa contienda. Nadie puede negarle esa capacidad de trabajo”, afirmó.

Aunque evitó confirmar si encabeza las encuestas, Corral cuestionó la confiabilidad de algunos estudios demoscópicos y advirtió que muchas mediciones responden a intereses particulares. “Dime quién paga la encuesta y te digo en qué lugar apareces”, ironizó.

Aun así, aseguró que, de concretarse su candidatura, Andrea Chávez tendría amplias posibilidades de ganar la gubernatura, debido al posicionamiento que Morena ha logrado en el estado.

“Si ella es candidata, sin duda será la próxima gobernadora de Chihuahua, porque Morena ya es una marca muy fuerte, detonante, y muy competitiva en la entidad”, sostuvo.

Cuestionado sobre si respaldaría personalmente las aspiraciones de la senadora, Corral pidió prudencia y evitó adelantarse a los tiempos políticos. “Mejor esperémonos un ratito y luego platicamos de eso”, respondió.

Finalmente, reiteró que el escenario electoral en Chihuahua favorece a Morena y apuntó que, con la información disponible hasta ahora, el partido se perfila como un serio contendiente para ganar la gubernatura.

“Está todo dado para que haya una renovación del gobierno del estado. Morena es muy competitivo y, por lo que se ve hoy, sí tiene posibilidades reales de ganar”, concluyó.