Continúan las lluvias fuertes en Veracruz

diciembre 23, 2025

Este día, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste del territorio nacional, inestabilidad atmosférica sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las mencionadas regiones, así como en el centro y sur de México, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tabasco (sur), Chiapas (norte) y Quintana Roo (norte y centro). A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical sobre el noroeste del territorio nacional, generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 60 km/h en Baja California. Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.



El Servicio Meteorológico Nacional vigila la evolución de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país. Consulta el aviso completo en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Pronóstico de lluvias para hoy 23 de diciembre de 2025:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tabasco (sur), Chiapas (norte) y Quintana Roo (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte), Estado de México y Veracruz (Huasteca Alta, Nautla y Capital).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos y Ciudad de México.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante esta mañana, se mantienen condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 23 de diciembre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 23 de diciembre de 2025:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 23 de diciembre de 2025:



Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente frío en la región y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, cielo medio nublado a nublado, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes en Baja California, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; y sin lluvia en Baja California Sur. Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de la península; ambiente fresco, y frío a muy frío con heladas en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado en Baja California, y cálido en zonas de Baja California Sur. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California.

Pacífico Norte: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco, y frío a muy frío con heladas en zonas altas de Sonora. Durante la tarde, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Sonora y sin lluvia en Sinaloa, así como ambiente cálido a caluroso en la región. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora y rachas de hasta 35 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Michoacán; y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas (norte) y fuertes en Oaxaca, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas serranas de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente norte de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de hasta 30 km/h en zonas de Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: Por la mañana, cielo medio nublado, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco, y frío con posibles heladas en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente templado; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (sur) y lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Tamaulipas y Veracruz (Huasteca Alta, Nautla y Capital). Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Tamaulipas; así como rachas de hasta 35 km/h en Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Quintana Roo (norte y centro) y lluvias puntuales fuertes en Campeche y Yucatán, las cuales podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, bancos de niebla en el sur de Campeche y ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en la región. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Nuevo León y San Luis Potosí. Cielo despejado y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado, y cálido en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste); Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, y con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Mesa Central: Por la mañana, cielo despejado a medio nublado; ambiente frío en zonas serranas de Guanajuato, Querétaro e Hidalgo; y muy frío con heladas en zonas altas de Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado en la región, y cálido en Morelos y Puebla (suroeste); cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; intervalos de chubascos en Querétaro, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango) y Puebla (Sierra Norte), además de lluvias aisladas en Morelos. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, y rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

El Mante, Tamps., 77.0; Ciudad Valles, S.L.P., 68.0, Martínez de la Torre, Ver., 50.0 y Tlalpan, CDMX., 10.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 37.8; Colima. Col., 36.3; Acapulco, Gro., 36.0; Arriaga, Chis., 35.5; Empalme, Son., 29.0; Guadalajara, Jal., 26.6; Puebla, Pue., 23.0 y Tacubaya, CDMX, 21.1.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

El Vergel, Chih., -6.3; Ensenada, BC., -0.3; San Dimas, Dgo., -1.7; Amecameca, Edo. Méx., 1.2; San José de Gracia, Ags., 4.6; Tuxpan, Jal., 4.3 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, CDMX, 9.0.