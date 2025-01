Consumidor le gana demanda a Ticketmaster, SCJN falla contra la empresa

enero 21, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)ordenó que Ticketmaster comunique de manera clara y precisa las condiciones de sus servicios a los clientes al momento de la compra de boletos.

Este fallo se originó a partir del caso de un consumidor que adquirió boletos para un festival de música a través de Ticketmaster Shop, optando por recogerlos en un punto de venta. Al presentarse en el lugar, no se le entregaron los boletos debido a que no se pudo realizar un cargo complementario a su tarjeta de crédito, requisito que no le fue informado previamente.

El consumidor demandó a la empresa, solicitando la rescisión del contrato, el reembolso de su dinero y una indemnización por daños morales y punitivos.

Sin embargo, tanto el juez de primera instancia como un Tribunal Colegiado fallaron en su contra, argumentando que el incumplimiento fue del comprador por no seguir las políticas de compra publicadas en el sitio web de Ticketmaster.

La SCJN revocó estas decisiones, señalando que el hecho de que las políticas de compra estén publicadas en alguna sección de la página del proveedor no satisface la obligación de informar de manera clara y precisa al consumidor sobre las condiciones del servicio.

La Corte enfatizó que, al tratarse de un contrato de adhesión, el consumidor no participó en su elaboración y, por lo tanto, se encuentra en una posición de desventaja respecto al proveedor en cuanto al conocimiento de las cláusulas.