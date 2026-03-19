Consolida Ayuntamiento de Xalapa atención ciudadana con el Día del Pueblo rumbo a sus primeros 100 días

Consolida Ayuntamiento de Xalapa atención ciudadana con el Día del Pueblo rumbo a sus primeros 100 días

marzo 19, 2026

Xalapa, Ver., 19 de marzo de 2026.- Rumbo a los primeros 100 días de la administración municipal que encabeza la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, el Ayuntamiento de Xalapa consolida una visión de gobierno basada en el humanismo, la cercanía con la ciudadanía y el trabajo comprometido para continuar con la transformación de la capital veracruzana.

En este periodo inicial, se ha fortalecido una dinámica de atención directa que privilegia el diálogo abierto y la escucha activa. Como cada jueves, Titulares de las distintas áreas municipales, así como Regidoras y Regidores, se reúnen en el Cabildo para recibir a xalapeñas y xalapeños que acuden con diversas solicitudes, planteamientos y propuestas orientadas al bienestar comunitario.

En este contexto, la jornada reunió a ciudadanas y ciudadanos de colonias como Emiliano Zapata, Los Pinos, Las Fuentes y Obrero Campesina, donde, además de plantear necesidades vinculadas al mejoramiento de sus entornos, se generaron momentos de reconocimiento hacia la administración municipal por acciones que ya impactan de manera positiva en sus comunidades.

Este ejercicio, denominado Día del Pueblo, se muestra como un espacio efectivo de atención ciudadana, en el que se brinda respuesta oportuna a las inquietudes de la población.

En punto de las 9:00 horas inicia la jornada de manera ordenada, donde prevalece el respeto mutuo y la optimización del tiempo, lo que ha permitido que, durante 11 jornadas consecutivas, se mantenga un diálogo directo que puede extenderse hasta por siete horas ininterrumpidas.

A través de este esquema, el Gobierno Municipal mantiene su compromiso de construir soluciones por y para la gente, promoviendo una gestión pública más cercana, transparente y eficiente.

Como parte de la estrategia para ampliar el alcance de este ejercicio y escuchar todas las voces, la próxima jornada del Día del Pueblo se llevará a cabo en las instalaciones del IMAC, en el marco de una propuesta itinerante y de territorio.

Hoy se concluyó a las 15:00 horas con 66 gestiones que presentaron 88 personas provenientes de distintos puntos del municipio.