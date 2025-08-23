Consejo de la Judicatura suspende entrada en vigor del Sistema de Estadística Judicial

agosto 23, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz decidió aplazar la entrada en vigor de los Lineamientos para el funcionamiento del Sistema Integral de Estadística Judicial (SIEJ), que había iniciado operaciones apenas el pasado miércoles.

Mediante un comunicado, firmado por José Carlos Espíritu Cabañas, secretario de Acuerdo del Consejo de la Judicatura, se notificó a los órganos jurisdiccionales que “se aplaza la entrada en vigor de los referidos lineamientos, hasta en tanto entre en funciones el Órgano de Administración Judicial y determine lo conducente”.

El SIEJ tiene como propósito sistematizar la información jurisdiccional, desde la radicación de los expedientes hasta su conclusión, además de responder a solicitudes de transparencia y a las propias necesidades de operación del Poder Judicial.

Los lineamientos instruían a los juzgados y tribunales a suspender el envío de copias físicas de sentencias y resoluciones, para comenzar a cargar de manera paulatina al sistema los expedientes en trámite y los concluidos, mediante un cronograma escalonado.

El 1 de septiembre rinden protesta los nuevos magistrados, 21 que fueron electos por voto popular, a partir de esa fecha se aplicarán todas las reformas aprobadas para el funcionamiento del Poder Judicial, y con ellos los nuevos órganos de administración del TSJE.