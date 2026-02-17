Consejeros del OPLE ajustaron el calendario de la elección de Tamiahua

febrero 17, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Consejo General del OPLE Veracruz aprobó ajustes al calendario del Proceso Electoral Local Extraordinario 2026, delimitando con claridad las actividades que se desarrollarán antes, durante y después de la Jornada Electoral del 29 de marzo, fecha en la que la ciudadanía acudirá a las urnas.

Las actividades preparatorias iniciaron en febrero con la verificación de los espacios donde se instalarán las casillas.

Del 12 al 17 de febrero se realizarán visitas de examinación a los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias. El 21 de febrero se efectuará la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en sitios concurridos del distrito y en medios electrónicos oficiales.

En caso de ajustes por causas supervenientes, la segunda publicación de la lista de casillas está programada del 13 al 18 de marzo.

En materia de documentación electoral, del 1 al 26 de febrero se aprobaron los diseños definitivos de boletas y demás materiales. La recepción de boletas se llevará a cabo los días 12 y 13 de marzo, y del 13 al 20 de marzo se realizará el conteo, sellado y agrupamiento para integrar los paquetes electorales.

La entrega del material electoral a las presidencias de las Mesas Directivas de Casilla se efectuará del 23 al 27 de marzo, es decir, antes de la jornada.

En cuanto al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la prueba de funcionalidad se calendarizó para el 3 de marzo, el 8 de marzo y el 15 de marzo.

Asimismo, los días 28 y 29 de marzo se publicarán los encartes oficiales con la ubicación definitiva de casillas. A partir del 26 y hasta el 29 de marzo queda prohibida la difusión de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre e

El 29 de marzo se celebrará la Jornada Electoral extraordinaria. Ese día se instalarán las casillas aprobadas, se desarrollará la votación y comenzará la operación formal del PREP para la difusión de resultados preliminares, bajo la coordinación del OPLE Veracruz y en vinculación con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Concluida la votación, iniciará la etapa de resultados y cómputos a partir del 30 de marzo se desarrollarán los cómputos municipales y la integración de actas. Entre el 30 de marzo y el 28 de abril se remitirán los informes finales del PREP, así como los reportes del comité técnico asesor y del ente auditor.

Durante abril también se enviarán al INE los reportes sobre verificación de medidas de seguridad en la documentación electoral y los informes relacionados con la recepción de paquetes electorales.

Finalmente, del 22 de abril al 31 de mayo, se integrarán y remitirán las bases de datos con perspectiva de género, que incluyen información desagregada sobre candidaturas, resultados, asignación de regidurías y casos de violencia política en razón de género.