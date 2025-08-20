Consejera del OPLE se queja de violencia política en razón de género de parte de magistrados del TEV

agosto 20, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE), María Fernanda Sánchez Rubio aseguró que el Tribunal Electoral (TEV) incurrió en la obstaculización de su cargo, al emitir una sentencia en la que plantea que había un conflicto de intereses en la asignación de una magistratura a su esposo Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, como integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJE).

El sábado 16 de agosto, magistrados del TEV determinaron revocar la constancia de mayoría que se había entregado – Lozano Ordóñez como magistrado de la Sala Constitucional del TSJE como resultado de la votación del 1 de julio, por existir un conflicto de interés de parte de la Sánchez Rubio, responsable de la organización de la elección extraordinaria del Poder Judicial.

La decisión, fue valorada por la consejera como “temeraria”, por lo que confirmó que este martes 19 de agosto interpuso un recurso de inconformidad, no por la revocación de la constancia entrega a su esposo y la expedición de una nueva, sino por cuanto hace a que el TEV pretende obstaculizar su cargo de consejera electoral.

Explicó que el TEV emitió una sentencia por demás temeraria en la que se asienta que en atención a que tiene un vínculo matrimonial con una de las candidaturas que contendieron en la elección del Poder Judicial local, tenía la obligación (como consejera) de excusarse de manera absoluta de la totalidad de actos relacionados con la referida elección

“No como lo hice de aquellos (asuntos) que, conforme a la normatividad, tienen la probabilidad de generarme un beneficio por tratarse de decisiones particulares. Desde ahorita adelanto, no comparto el criterio sostenido por el Tribunal local y hago del conocimiento público que he ejercido mi derecho de defensa, pues con dicha afirmación se pretende anularme en el ejercicio de mi encargo, con acusaciones imprecisas, y basadas en estereotipos de género, que podrían constituir incluso, violencia política en razón de género”.

Aunque expuso que en la materia electoral no hay suspensión de los actos reclamado y se ve obligada a acatar la resolución en espera de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva lo conducente.

“Quiero aclarar que el juicio que he presentado el día de hoy únicamente controvierte la sentencia por cuanto hace a la declaratoria que estimo obstaculiza mi cargo, no así, por supuesto, respecto de la determinación de entregar nuevas constancias de mayoría, pues eso al final depende de lo que indiquen las instancias jurisdiccionales quien tiene un mejor derecho”.