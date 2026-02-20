Conmemora Congreso de Veracruz el Día del Ejército Mexicano

febrero 19, 2026

Xalapa, Ver., 19 de febrero de 2026.- En la celebración del Día del Ejército Mexicano, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura del estado, diputada Naomi Edith Gómez Santos, y el presidente de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, diputado Esteban Bautista Hernández, asistieron a la ceremonia encabezada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para conmemorar y reconocer el papel fundamental de esta institución defensora de la soberanía nacional, a 113 años de su creación.

Durante esta ceremonia, la legisladora, la gobernadora y autoridades militares entregaron reconocimientos al personal que participó en la operación del Plan DN-III-E y a elementos que resultaron lesionados en el cumplimiento de su deber.

En el acto realizado en la 26ª Zona Militar, ubicada en la localidad de El Lencero, municipio de Emiliano Zapata, las y los presentes rindieron homenaje póstumo a un integrante de la institución y destacaron la labor del personal femenino del Hospital Militar de Zona y de elementos que dieron muestra de lealtad y patriotismo en la aplicación del Plan DN-III-E en Veracruz.