Congreso de Veracruz validó que Fabián Cárdenas asuma la alcaldía de Lerdo

enero 20, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La diputada presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso de Veracruz, Tanya Carola Viveros Cházaro confirmó que el alcalde electo de Lerdo de Tejada, Fabián Cárdenas Sosa, sí podrá rendir protesta de ley para concluir el periodo de elección 2021-2024.

En entrevista, confirmó que este lunes se someterá a votación el acuerdo de la Comisión de Gobernación por el que se valida que el alcalde electo, que fue postulado por Morena, pueda asumir la administración municipal en lugar de María Esther Arroniz López, sindica en funciones de alcaldesa.

“Fue un tema tardado por ser complejo, la comisión estuvo analizando todos los elementos a detalle y bueno, ya lograron dictaminar (…) se decidió que tiene que seguir su proceso, no está impedido y entonces podrá él tomar su protesta”, confirmó en entrevista previo a la sesión ordinaria.

Mencionó que una vez que el dictamen sea aprobado, será decisión del Cabildo de Lerdo de Tejada determinar la fecha en la que Cárdenas Sosa podrá rendir la protesta de ley y asumir la administración municipal.

Reconoció que el tema fue tardado porque se revisaron muchos detalles y la comunicación con todos los involucrados en el proceso se dio por escrito, “hubo comunicaciones por escrito de diversas personalidades, yo, por ejemplo, no he hablado con ninguna de las partes, todo lo que yo he visto ha sido a través de comunicaciones no verbales.

“El tema de Lerdo es un tema muy complejo, lo que nos tocó fue tomarlo de donde está y resolverlo justamente ante toda esta complejidad”, dijo la legisladora de Morena.

Cárdenas Sosa, fue electo en el 2021 como alcalde para el periodo 2022-2025, en diciembre del 2020 fue detenido antes de rendir protesta, se le iniciaron procesos penales por los delitos de secuestro, secuestro agravado y amenazas.

El 28 de noviembre salió de la cárcel, y acudió al Congreso para pedir que le permitieran asumir el cargo en la administración municipal que concluye el 31 de diciembre próximo.

La diputada local planteó que no tenía elementos para confirmar que desde la fiscalía se creaban delincuentes, pues después de tres años se permitirá al alcalde electo asumir la responsabilidad en la administración municipal.