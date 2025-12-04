Congreso de Veracruz revocó el mandato a síndica de Morena en Tlilapan

diciembre 4, 2025

Isabel Ortega. Xalapa, Ver.- Diputados locales determinaron revocar el mandato de Jovita Cortés Guzmán como síndica única del Ayuntamiento de Tlilapan, a solo 28 días de concluir el periodo constitucional por el que fue electa. Será llamará a su suplente, Elizabeth Salomé Ruiz Rosas.

En sesión privada, se decidió someter a votación el dictamen de la Comisión Instructora, en el que se establece que la ahora exrepresentante legal del municipio incurrió en una falta administrativa grave que afectó el correcto despacho de la función pública y causó un perjuicio económico al erario municipal.

El dictamen, emitido por la Comisión Permanente Instructora el 25 de noviembre de 2025, resolvió que la servidora pública del partido MORENA es responsable de actos y omisiones que contravienen los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Trijaev la inhabilita y le impone una multa de 200 mil pesos

La solicitud de revocación fue iniciada por el propio Ayuntamiento de Tlilapan, tras recibir una sentencia definitiva del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Dicho tribunal encontró a la síndica responsable de abuso de funciones, una falta grave sancionada por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cortés Guzmán fue inhabilitada para desempeñar cualquier cargo público o participar en adquisiciones y obras por un periodo de diez años. Además, se le impuso la obligación de pagar una indemnización de 202 mil 997 pesos, correspondiente a los recargos y actualizaciones que el municipio tuvo que cubrir por su actuar negligente. La sentencia cobró firmeza legal el 14 de agosto de 2025.

La clave del caso radicó en las acciones que la síndica realizó en el ejercicio de sus funciones de representación legal y vigilancia. Se comprobó que se negó a entregar la firma electrónica avanzada del municipio a la Tesorería, obstaculizando el cumplimiento oportuno de diversas obligaciones fiscales.

La defensa de la síndica alegó desconfianza hacia la tesorera, pero la autoridad determinó que tal desconfianza no justificaba legalmente sus acciones, pues existían facultades de vigilancia e inspección que pudo haber ejercido sin paralizar la administración.

Estos actos, calificados como intencionales y dolosos por la parte acusadora, generaron un daño real y cuantificable al erario.

Comisiones no publicitan el proceso de revocación

Una vez que el caso fue turnado al Congreso, la Comisión Permanente Instructora dio inicio formal al procedimiento de revocación. Tras recibir el Dictamen Previo de las Comisiones de Gobernación y Justicia, se procedió a la notificación personal de la síndica el 27 de octubre de 2025.

Posteriormente, se realizó la audiencia de pruebas y alegatos el 20 de noviembre de 2025. En dicha audiencia, el presidente municipal presentó como pruebas el expediente completo del juicio administrativo, mientras que la síndica, pese a haber sido notificada, no expuso lo que a su derecho convenía dentro del plazo legal.

Al corroborar la existencia de la sanción de inhabilitación por falta grave, la Comisión Instructora concluyó que la síndica incurrió en la causa de revocación de mandato.

Por lo anterior, se validó la revocación del mandato de Jovita Cortés Guzmán y se solicitó llamar a Elizabeth Salomé Ruiz Rosas para que rinda la protesta de ley y asuma el cargo de síndica única.