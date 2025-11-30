Congreso de Veracruz, presente en el Primer Informe de la gobernadora Rocío Nahle

noviembre 30, 2025

• Destaca la gobernadora Rocío Nahle García la coordinación y colaboración con el Poder Legislativo para la aprobación de leyes en beneficio de Veracruz.

Xalapa, Ver., 30 de noviembre de 2025.- Diputadas y diputados de la LXVII Legislatura del estado, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Edith Gómez Santos, y por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista Hernández, acudieron a la ceremonia del Primer Informe de Gobierno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, realizado en la plaza Lerdo de la ciudad capital.

Las legisladoras y los legisladores fueron testigos de este acto de rendición de cuentas de la Mandataria ante el pueblo de Veracruz que, por mandato constitucional, debe realizarse cada año.

En este acto, la gobernadora Rocío Nahle destacó la colaboración y coordinación institucional con el Congreso local para el impulso de reformas para el bienestar de Veracruz e informó sobre las principales acciones en los diversos rubros como infraestructura educativa y de salud, estrategias para mejorar la seguridad pública, reducción de la deuda, atención a pueblos originarios, recuperación de la zona norte, desarrollo económico y social, entre otros.

Estuvieron presentes la presidenta del Poder Judicial del estado, magistrada Rosalba Hernández Hernández; el senador de la República, Gerardo Fernández Noroña y la diputada federal, Dolores Padierna, así como el representante del Gobierno Federal y de diversos organismos, estales, federales y municipales y ciudadanía en general.