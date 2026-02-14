Congreso de Veracruz pone a trabajar a los alcaldes; no quiere PMD al vapor

febrero 14, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.— El Congreso del Estado de Veracruz dejó claro que no avalará Planes Municipales de Desarrollo (PMD) improvisados o elaborados “al vapor”, al emitir lineamientos estrictos que obligan a las nuevas administraciones municipales a construir documentos técnicos, con diagnóstico, participación ciudadana y metas medibles.

De acuerdo con la Guía Metodológica publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 13 de febrero de 2026, los ayuntamientos deberán presentar un PMD sustentado en información estadística oficial, consultas ciudadanas verificables y una planeación alineada al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El Congreso estableció que los planes no pueden limitarse a enunciados generales, sino que deben contener un diagnóstico integral con enfoque sostenible, identificación de problemas públicos, población afectada y escenarios prospectivos.

Además, los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción deberán construirse con la Metodología de Marco Lógico y responder a las realidades y atribuciones específicas de cada municipio, evitando copiar esquemas estatales o federales.

Otro de los puntos centrales es la participación ciudadana obligatoria, a través de una estrategia de consulta popular cuyos resultados deberán incorporarse al contenido del PMD. En municipios con presencia indígena o afromexicana, la consulta deberá realizarse conforme al marco constitucional, garantizando la inclusión de estos pueblos en la planeación del desarrollo municipal.

Los lineamientos también exigen la definición de metas e indicadores de desempeño, así como un apartado de seguimiento y evaluación que permita medir avances y corregir desviaciones durante el periodo de gobierno. A ello se suma la obligación de vincular el plan con los programas presupuestarios y las previsiones de ingreso y gasto, para asegurar viabilidad financiera.

Los ayuntamientos tendrán un plazo de cuatro meses a partir de la toma de posesión para entregar su Plan Municipal de Desarrollo al Congreso, que contará con dos meses adicionales para su análisis y aprobación. La advertencia es clara: los planes que no cumplan con los criterios técnicos y metodológicos podrán ser observados o rechazados.

Con estos lineamientos, el Congreso de Veracruz busca cerrar el paso a documentos de trámite y obligar a las nuevas autoridades municipales a ejercer una planeación seria, con sustento técnico, visión de largo plazo y rendición de cuentas.

Congreso justifica que no es violación a su autonomía

El Congreso del Estado de Veracruz fundamentó la emisión de estos lineamientos en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, ordenamientos que facultan al Poder Legislativo para recibir, analizar y aprobar los Planes Municipales de Desarrollo, así como para establecer criterios metodológicos que garanticen su congruencia con la planeación estatal y nacional.

La Guía Metodológica publicada en la Gaceta Oficial establece que el PMD es un instrumento obligatorio de conducción del desarrollo municipal y no un documento discrecional, por lo que debe cumplir parámetros mínimos de diagnóstico, planeación, evaluación y rendición de cuentas.

No obstante, el propio documento hace énfasis en que estos lineamientos no vulneran la autonomía municipal, consagrada en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los ayuntamientos conservan la facultad exclusiva de definir sus prioridades, ejes temáticos y políticas públicas conforme a sus realidades territoriales, sociales y financieras.

El Congreso subraya que su intervención se limita a verificar la legalidad, congruencia y viabilidad técnica de los planes, sin imponer contenidos específicos, con el objetivo de evitar planes simulados o meramente formales y asegurar que la planeación municipal responda realmente a las necesidades de la población.