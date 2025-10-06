Congreso de Veracruz pide 843 millones de pesos pata el 2026: Bautista  

octubre 6, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.-El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Esteban Bautista Hernández, informó que para el ejercicio fiscal 2026 el Poder Legislativo contará con un presupuesto de 843 millones de pesos, es decir, 43 millones más de lo que hasta actualmente.

El legislador explicó que el incremento contempla recursos para la atención a laudos laborales que ya fueron ganados por extrabajadores del Congreso, y que no pudieron resolverse durante el presente año.

“Va a 43 millones de pesos a diferencia del año pasado. El año pasado fue 800, ahorita va a 843 millones, pero viendo laudos ganados ya, y que este año no pudimos resolver, el próximo año los vamos a atender.

El incremento que anunció la gobernadora también va implícito ahí”, señaló. Respecto al monto que se destinará específicamente al pago de los laudos, Bautista Hernández aclaró que aún no se ha definido, pues será necesario acordarlo con los abogados de los trabajadores para garantizar una distribución justa.

El diputado aseguró que muchos de los trabajadores con laudos favorables ya fueron reinstalados, aunque aún hay pendientes que se buscará resolver con el presupuesto de 2026.

“Tenemos una larga lista de compañeros y compañeras que ganaron el juicio, pero no alcanzó el presupuesto; tenemos el compromiso de resolverles este año”, dijo. Bautista Hernández agregó que hasta el momento no se han realizado pagos en parcialidades, sino conforme a los acuerdos alcanzados ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA).

Refirió que el presupuesto también contempla el regreso de ex trabajadores que tendrán que ser reinstalados, luego de que ganaron laudos laborales.