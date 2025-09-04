Congreso de Veracruz definirá si revoca concesión del estadio Pirata Fuente

septiembre 4, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Auditora General del Estado, Delia González Cobos, informó que el próximo 1 de octubre entregará al Congreso de Veracruz el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2024, documento que incluye la auditoría a la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente, realizada durante en la administración pasada.

Explicó que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) revisa cómo se gastó el dinero público y si se aplicó de manera correcta. A partir de ese análisis, los diputados locales serán quienes determinen qué procede respecto a la concesión del inmueble que se entregó a un particular por un periodo de cinco años, a cambio de traer un equipo de fútbol de primera división.

“Nuestra facultad consiste en revisar el ejercicio del gasto, estamos revisando los recursos que se utilizaron para eso, esto significa que revisamos el ingreso, el gasto, la manera en que se invirtió y si esto fue correcto o no. Ya los diputados determinarán lo que proceda, a partir de que conozcan ese trabajo”, explicó González.

Concesión bajo la lupa

La auditora recordó que será el Congreso del Estado el que decida si se cumplen o no los requisitos de la concesión otorgada a José Carlos Vives Gómez, representante de CF Veracruzano S.A. de C.V., mediante un comodato por cinco años.

El acuerdo avalado por la pasada Legislatura estableció que el particular debía traer a Veracruz un equipo de primera división; de lo contrario, se revocaría el contrato y el inmueble regresaría al patrimonio del Estado, sin necesidad de resolución judicial.

“Si no se cumpliera con la finalidad establecida en términos de la autorización del Congreso del Estado de Veracruz, dichos bienes inmuebles se revertirán al patrimonio del Estado de Veracruz, sin necesidad de declaración judicial alguna”, estableció el acuerdo legislativo.

En ese sentido, la auditora dijo que es competencia de los diputados determinar si mantienen la entrega al particular: “Estaríamos todavía en el análisis de ver en qué términos pudiéramos actuar y decirle al Congreso los resultados, ellos determinarán qué procede”.

Inversión millonaria en el Pirata Fuente

Para la rehabilitación del estadio Luis Pirata, se formalizaron siete contratos con la empresa Grupaem México JF, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Xalapa.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), al 28 de febrero de 2025 se habían invertido mil 694 millones de pesos, de los cuales 37 millones permanecían pendientes de pago en el presente ejercicio fiscal.

La obra se debía concluir en diciembre del 2024, no obstante, la obra se entregó hasta el mes de marzo, y se observó deficiencias en su construcción.