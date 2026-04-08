Confirma Sheinbaum hallazgo en Sinaloa de segundo minero con vida y un tercero sin vida

Confirma Sheinbaum hallazgo en Sinaloa de segundo minero con vida y un tercero sin vida

abril 8, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una “noticia increíble” el hallazgo con vida de uno de los mineros atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, luego de permanecer 13 días bajo tierra.

La mandataria detalló que el trabajador fue identificado como Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Papasquiaro, Durango, y explicó que, pese a haber sido localizado con vida, aún no ha podido ser rescatado debido a las condiciones adversas dentro del sitio.

“Todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron en un lugar donde había mucha agua; están esperando el bombeo para poder extraerlo”, precisó la jefa del Ejecutivo federal al referirse a la complejidad de las labores.

Asimismo, informó que durante los trabajos de búsqueda también fue localizado otro minero, pero sin vida, mientras que aún queda una persona más por ubicar, por lo que continúan los operativos en la zona.

Claudia Sheinbaum destacó que las tareas de rescate no se han detenido desde el inicio de la emergencia y reconoció la participación coordinada de distintas dependencias federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, así como el acompañamiento de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

Finalmente, la mandataria expresó su expectativa de que el rescate del minero con vida pueda concretarse en las próximas horas, luego de casi dos semanas en condiciones extremas, lo que ha generado esperanza entre los familiares y rescatistas involucrados en la operación.