Confirma Nahle 4 miembros de su gabinete que buscan alcaldías por Morena

enero 13, 2025

Ariadna García. Xalapa, Ver. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, señaló que hasta ahora son cuatro de sus colaboradores los que se inscribieron en el proceso interno de selección de candidatos municipales en Morena.

Explicó que están en su derecho, y que serán los ciudadanos quienes decidan quién será el candidato.

“Morena tiene un sistema muy bueno que son las encuestas y dicen, no si es su jefe o subirdinado le gusta o no, si la gente del municipio, de la localidad quiere o no quiere y eso es lo que hará el partido”.

Quienes se inscribieron en el proceso interno de Morena para definir a sus candidatos a presidencias municipales en Coatzacoalcos son la subsecretaria de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, Eusebia Cortés Pérez y Pedro Miguel Rosaldo, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

En Xalapa la actual directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos; además de la Subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar.

“Tengo en el radar a dos subsecretarios que están Coatzacoalcos, Eusebia que está en Sedesol y Pedro Miguel Rosaldo que está en Sefiplan; Daniela Griego en el IPE y Maritza la subsecretaria de Educación; están en su libre derecho de participar, de que el movimiento y el partido las y los va a encuestar y adelante”.