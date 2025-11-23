Confirma ANTAC paro nacional de transportistas y campesinos para este lunes

noviembre 23, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- El presidente de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), David Estévez Gamboa confirmó el llamado paro nacional de transportistas y campesinos para este lunes 24 de noviembre, por lo que llamó a los choferes de camiones a evitar salir a carretera.

En un video en redes sociales dijo que la movilización de transportistas y campesinos, por lo que se ha convocado a que ningún hombre-camión salga de viaje, para evitar batallar.

“Hemos visto algunos seudodirigentes que, traicionando la lucha y necesidades del pueblo dijeron que ellos no iban a bloquear nada, nadie los está invitando a bloquear, nunca he dicho que vamos a bloquear, lo que he dicho es que vamos a contribuir al paro de los compañeros campesinos, si sales te vas a quedar botado”.

Y es que, dijo, que quienes les dicen a los conductores que salgan a carretera este lunes buscan que sean utilizados como “grupos de choque” contra los campesinos.

“En que te defienden cuando te dicen que no te sumes al paro, que no se sumen ellos, tú eres el que te falta tu licencia, al que le ponen trabas para los gastos médicos, que tienen problemas de extorsión, el que tiene problemas de inseguridad” señaló.

Hay que recordar que transportistas y campesinas del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunciaron un paro nacional en carreteras y aduanas, en varios estados de la república, entre ellos, Veracruz.

Entre las demandas que tienen estos sectores se encuentran: acciones urgentes contra la inseguridad en carreteras, combate a las extorsiones y asaltos, emisión de licencias plastificadas por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y soluciones al precio del maíz y a la mala paga de productos agrícolas.