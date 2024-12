Condena Sheinbaum agradecimiento a “El Mencho” en Michoacán

diciembre 30, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó la colocación de lonas de agradecimiento en un acto público de Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por la entrega de juguetes y regalos.

A pregunta sobre le tema en la última Mañanera de 2024 en Palacio Nacional, indicó que ya la Fiscalía General de la República (FGR) realiza las investigaciones sobre si la presidenta municipal tiene nexos o no con este grupo criminal.

Sheinbaum dijo que no puede hacer apología de la violencia con un grupo delictivo en un acto público.

“Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal. Si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigaciones, no se puede, no puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez, entonces tiene que haber una investigación de la Fiscalía y en todo caso, si se encuentra algún vínculo, pues, que sea presentado ante un juez la carpeta de investigación que sea. Se está haciendo la investigación.

Evidentemente, condenamos estas lonas. No puede un grupo delictivo en un acto público, pues, hacerse apología de la violencia. Eso es lo que nosotros estamos en contra de que se haga una apología de estos grupos delictivos, pero si hay un nexo o no de un funcionario público tiene que ser investigado y también el solo hecho de haberse presentado está lona para el regalo de juguetes que se presentó en esta nota periodística, y también, pues ser responsable de la información y dar la información correcta”, sostuvo.

A pregunta expresa si la alcaldesa ya tenía investigaciones pasadas sobre presuntos nexos con el CJNG, señaló que debe de ser la FGR quien informe sobre esto.

“No quisiera yo adelantar mucho hay algunas investigaciones relacionadas con el municipio, pero ya yo prefiero que sea la propia Fiscalía quien informe de esto, porque en estos casos no hay que especular, es irresponsable especular y más bien que sea la información de las fiscalías y en todo caso la acción de la justicia lo que procede.

Es justamente el objetivo que tenemos con la atención a las causas, evitar que haya bases social en estos grupos delictivos y que haya alternativas muy distintas a el acercamiento a la violencia entonces más que preocuparnos es ocuparnos permanentemente en la atención a las causas y al mismo tiempo el hacer impunidad», expresó.