Concluye con civilidad la elección de la Agencia Municipal de Las Trancas

Concluye con civilidad la elección de la Agencia Municipal de Las Trancas

abril 6, 2026

Juan David Castilla

En una jornada marcada por la civilidad y a pesar de las condiciones climáticas adversas, se llevó a cabo la elección para renovar la Agencia Municipal de Las Trancas, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata.

El actual agente municipal, Norman Perea, informó que las mesas de votación operaron de manera fluida desde su apertura a las 8:00 horas hasta el cierre a las 18:00 horas, destacando que el proceso transcurrió con total tranquilidad.

Al finalizar el conteo oficial, la fórmula encabezada por Gibhrán Roberto Perea Marín y Juan José García Juárez resultó ganadora con una amplia mayoría.

De un total de 83 votos emitidos por la comunidad, la planilla vencedora obtuvo 67 sufragios, mientras que el resto de la votación se dividió equitativamente entre 8 votos nulos y 8 votos para candidatos no registrados.

Norman Perea destacó que, aunque la afluencia de votantes fue positiva y constante, las lluvias registradas durante el día impidieron que el número de participantes fuera aún mayor, aunque se mostró muy satisfecho con la participación ciudadana lograda.

Tras la validación de estos resultados, se definió el calendario para la transición administrativa. La actual gestión concluirá formalmente sus funciones el 30 de abril de 2026, permitiendo que la nueva agencia municipal tome posesión el 1 de mayo de 2026.

Con este relevo, el periodo de gestión de Perea Marín y García Juárez se extenderá hasta el 30 de abril de 2030, fecha en la que concluirá su encargo al frente de esta importante zona del municipio de Emiliano Zapata.