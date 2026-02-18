Concesionarios del servicio colectivo en Xalapa piden ampliar número de unidades en circulación

febrero 18, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Empresarios del servicio de transporte en modalidad de combis solicitaron la ampliación de concesiones en la capital veracruzana, al señalar que desde hace más de cuatro décadas operan con el mismo número de unidades.

Sergio Hernández y Hernández, concesionario de la Ruta 2, explicó que el parque vehicular se mantiene sin modificaciones desde la creación del servicio colectivo en la ciudad.

Detalló que, desde su inicio, el sistema opera con 50 unidades, cifra que, afirmó, no ha tenido incremento en 44 años, lo que ha limitado las oportunidades de crecimiento para las familias que dependen de esta actividad.

El transportista señaló que, a diferencia de las combis, otras modalidades sí han registrado expansión, como el servicio de taxi y el transporte urbano con la incorporación de nuevas empresas.

Sostuvo además que, por las condiciones geográficas de Xalapa, las combis representan una opción funcional de movilidad, ya que sus dimensiones permiten transitar con mayor facilidad en calles estrechas y zonas con pendientes pronunciadas.

Asimismo, aseguró que esta modalidad no genera un impacto significativo en la vialidad ni en índices de accidentes, por lo que reiteró el llamado a las autoridades para revisar el esquema actual y considerar la ampliación de concesiones acorde a las necesidades actuales de la ciudad.