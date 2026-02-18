Con miércoles de ceniza arranca la Cuaresma entre los católicos

febrero 18, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Este miércoles inicia para la religión católica la Cuaresma, por lo que fieles acudieron a la imposición de ceniza en iglesias, parroquias y, por supuesto, en la Iglesia Catedral Metropolitana de Xalapa.

Desde temprana hora las puertas de la Catedral de Xalapa se abrieron para dar la bienvenida a hombres y mujeres que acudieron a las celebraciones eucarísticas para dar inicio con la época más importante para los católicos, que culminará con la semana santa.

El sacerdote José Pérez indicó que este periodo de 40 días representa un tiempo de reflexión espiritual previo a la Pascua, en el que los creyentes son llamados a fortalecer la oración, practicar el ayuno y asumir la penitencia como parte de su preparación religiosa.

El inicio de la Cuaresma es una oportunidad para reconocer errores, pedir misericordia y retomar el camino de la fe, pero aclaró que más allá de la perfección personal, la intención principal es acercarse a Dios con humildad y disposición de cambio.

Llamó a no permanecer en el distanciamiento espiritual y aprovechar este tiempo litúrgico para renovar la fe, fortalecer la esperanza y abrirse a la misericordia divina.

“Hoy cada uno de los que estamos aquí no estamos por ser buenas personas, no estamos por ser los más virtuosos o los más santos, sino que cada uno de quienes nos acercamos a la Mesa del señor lo hacemos con una intención, que es el grito de nuestro corazón, misericordia”.