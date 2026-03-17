Compra de autobuses Ulúa y Quetzalli con recursos de verificación y de fondos de hidrocarburos

Compra de autobuses Ulúa y Quetzalli con recursos de verificación y de fondos de hidrocarburos

marzo 17, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Gobierno de Veracruz, Miguel Santiago Reyes Hernández aseveró que la adquisición de las unidades automotoras para los servicios Ulúa y Quetzalli, se hizo con recursos provenientes del pago de la verificación vehicular, así como de recursos federales del fondo de hidrocarburos.

En entrevista, señaló que en el mismo decreto emitido por el gobierno del estado se especifica que los fondos para la compra de los autobuses de transporte urbano saldrán de la verificación vehicular.

“Pero también de un fondo federal que permite construcción de obras de infraestructura, ciertas obras que tienen que ver con tratamiento de agua, pero también todo lo que tiene ver con transporte público”.

Incluso, dijo, hay entidades que han financiado de dichos recursos obras como cablebus y estrategias que están relacionadas con transporte urbano.

“Nosotros completamos lo de la verificación, con estos que se llaman hidro-marítimas hidro-terrestres, ramo 23, está muy trazado los recursos que tenemos”.

Reyes Hernández aseguró que fueron pagados en su totalidad 202 unidades, por lo que no se debe nada a la empresa ensambladora.

Con esta decisión se busca rescartar el transporte público en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, así como el de Coatzacoalcos, con el servicio Quetzalli, que entrará en funciones en breve.

“Se creó el fideicomiso, se tiene el recurso, el fideicomiso va a recibir el recurso y los ingresos y las cuotas de transporte público”, finalizó.