Como nunca antes, el Congreso al servicio de la gente: Esteban Bautista

septiembre 24, 2025

• Realiza el diputado una edición más del Miércoles Ciudadano atendiendo a la población que requiere el apoyo de sus representantes.

Xalapa, Ver., 24 de septiembre de 2025.- Como cada miércoles, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura del estado de Veracruz, diputado Esteban Bautista Hernández, abre las puertas del Congreso local para atender a las ciudadanas y los ciudadanos que requieren el apoyo de la representación popular para la canalización o solución de temas de diversa índole.

El legislador dispuso este miércoles 24 de septiembre para atender a quienes acudieron desde las nueve de la mañana al Palacio Legislativo.

El diputado dejó constancia de nueva cuenta de su compromiso de ofrecer a las y los ciudadanos un espacio en el que pueden presentar sus inquietudes, demandas y peticiones. “Hemos hecho del Congreso un lugar al que todas y todos pueden acudir con la seguridad de que serán escuchados y que saldrán con una solución”, aseveró.

Este día, recibieron atención veracruzanas y veracruzanos provenientes de diversas regiones de la entidad, quienes expusieron al legislador algunos trámites relacionadas con tenencia y regularización de tierras, gestión de caminos y rehabilitación de vías de comunicación, acceso a servicios básicos y otros relativos a salud, educación y seguridad.

Durante la jornada, el representante popular dio puntual atención a cada persona, al momento vinculó los temas de mayor prioridad e instruyó realizar un seguimiento caso por caso para verificar o validar que se dé una solución real y viable.

Finalmente, el diputado Esteban Bautista exhortó a la ciudadanía a seguir su cuenta en Facebook para conocer los avisos y la agenda de atención ciudadana.