Comienza bien Veracruz en el Selectivo Nacional de Natación

abril 8, 2026

* Susana Hernández, en 50 libres, y Marisela Falcón, en 800 libres, lograron podios en «Leyes de Reforma»

Fer Hernández

Boca del Río, Veracruz, a 07 de abril de 2026.-El Centro Acuático «Leyes de Reforma» en Boca del Río vibró con el arranque del Selectivo Nacional de natación 2026. El evento contó con una gran asistencia de aficionados que estuvieron en las tribunas para apoyar a los nadadores.

La veracruzana Susana Hernández Barradas destacó al obtener el segundo lugar en la Super Final de 50 metros libre. Con un registro de 26.34 segundos, la nadadora se quedó muy cerca de asegurar su boleto a Santo Domingo 2026.

Sobre este resultado, Hernández comentó: «Muy contenta, la verdad, muy satisfecha con el resultado, un poquito arriba de mi mejor marca, pero no importa, es parte del proceso que estamos llevando para el camino a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026».

La atleta resaltó la importancia de competir en casa, donde se siente cómoda y motivada por su familia. Para ella, conocer cada rincón del complejo acuático le brinda una confianza especial para afrontar sus objetivos internacionales.

«Iba más enfocada a disfrutar esta competencia. La verdad es que ya esta alberca me la conozco de pie a cabeza. Cada gota de agua, cada carril aquí puesto. Es un gran alivio estar aquí y competir en un selectivo para mi objetivo», añadió.

El foco de la jarocha está en los 100 y 200 metros estilo libre en los que competirá durante la semana.

Por su parte, Marisela Escobar Falcón dio un paso firme hacia su internacionalización este año al lograr el segundo lugar nacional. La veracruzana compitió en los 800 metros libre de la categoría 17-18 años, consolidándose como una promesa de la especialidad.

En la Super Final de 50 metros libre, Karla Guadalupe Vidal Soberano también representó dignamente al estado. Finalizó en la sexta posición con un tiempo de 26.75 segundos, manteniéndose en la élite de la velocidad nacional.

La delegación veracruzana sumó más resultados importantes con Leonardo Yopihua Andrade, quien fue cuarto en mil 500 metros libre (17-18 años). En la misma prueba, categoría 19 y mayores, Ramsés Miranda Vidal se ubicó en el onceavo puesto.

Finalmente, en los 800 metros libre categoría 15-16 años, Ximena Hipólito Gutiérrez terminó en la novena posición.

La Asociación de Natación y Aguas Abiertas de Veracruz (ANAAV), que preside Mario Vázquez Honorato, continúa proyectando el talento estatal en este certámenes como este nacional selectivo.