Comercios locales no podrán absorber mano de obra de veracruzanos repatriados de EU

enero 22, 2025

Xalapa, Ver.- Carlos Luna Gómez, representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Servitur), reconoció que las empresas locales no están en posibilidad de absorber la mano de obra que pueda llegar a Veracruz, ante la repatriación de connacionales que viven en Estados Unidos.

Con la llegada del presidente Donald Trump se prevé la repatriación de cientos de veracruzanos que viajaron a Estados Unidos en busca del llamado sueño americano. Autoridades han informado que aquellos mexicanos que serán repatriados recibirán un apoyo de 2 mil pesos.

En ese sentido, el empresario comentó que por el momento las cámaras empresariales, que integran a pequeñas y medianas empresas, no estarían en posibilidad de contratar a más personal.

“Mientras no haya, como lo he comentado en otras ocasiones, mientras no haya una política pública que incentive la productividad y la inversión va a ser muy difícil que se pueda absorber, por el mercado ya existente, a una masa laboral.

“Son cuestiones en las que tenemos que generar inversión, pasar del sector informal al formal, generar cosas positivas, para que aquellas personas que están en la informalidad entiendan que al ser formal es algo que les conviene, que le conviene al país, que le conviene al Estado tener mayos captación de impuestos”.

Se generaría mayores ingresos al pagar seguridad social, e impuestos, “tiene que haber una sensibilidad de quienes tienen la oportunidad de generar leyes, deben generar un piso parejo para el desarrollo económico de nuestro estado y nuestro país”.

Respaldó que como una primera medida se les dé un apoyo en su regresó al país, y su estado de origen, sin embargo, reconoció que a la larga la medida será una carga financiera para la tesorería nacional.

