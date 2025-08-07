Comando Norte de EU toma control de 51 kilómetros en la frontera con México

agosto 7, 2025

Con el objetivo de vigilar y detener migrantes, el Comando Norte de los Estados Unidos opera en 51 kilómetros de la frontera con México. La autoridad señaló en un comunicado que el Departamento de la Marina designó la nueva Área de Destrucción de la Frontera (NDA) en Arizona para fortalecer la seguridad fronteriza.

“Los miembros del servicio de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur (JTF-SB), ahora están operando en el Área de Defensa Nacional de Yuma (YNDA) con autoridades de apoyo de seguridad de la instalación y son responsables de las operaciones en el NDA, incluyendo patrullaje, detención temporal de personal no autorizado, mantenimiento, construcción y mejora de la barrera fronteriza existente y planificada en el NDA”, indicó en un comunicado.

Los kilómetros designados forman parte del Campo de Tiro Barry M. Goldwater. El Comando Norte informó que desde abril, el Departamento de Defensa de Estados Unidos estableció otros dos Acuerdos de Confidencialidad (NDA) en Nuevo México y Texas, para reforzar el enfoque de todo el gobierno hacia la seguridad fronteriza en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional.

“Estos esfuerzos reflejan la misión continua de USNORTHCOM como líder operativo del Departamento de Defensa para el empleo de fuerzas militares estadounidenses para llevar a cabo la protección de la integridad territorial de los Estados Unidos”, indicó. Desde el inicio del gobierno de Donald Trump, autoridades han desplegado cientos de marinos en la frontera con México.

La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, ha asegurado que la administración de Trump recuperó el control de la seguridad en la frontera. “Se hizo historia, otra vez. Las cifras no mienten: esta es la frontera más segura que jamás ha estado. El presidente Donald Trump no solo gestionó la crisis, sino que la erradicó”, dijo en sus redes sociales.