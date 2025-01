Colectivo Solecito pide destitución de la Fiscal

enero 22, 2025

Redacción/Xalapa. La fundadora del colectivo Solecito, Lucia de los Ángeles Díaz Genao, en entrevista para En Contacto, señaló que el día de ayer no se le permitió entrar a la comparecencia de la Fiscal del estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadans, incluso fue agredida.

Lucia, explicó que el colectivo Solecito es el más grande de Veracruz y han encontrado más cuerpos que la misma Fiscalía.

Asimismo, indicó que exigen la renuncia de la Fiscal, ya que «su desempeño ha sido totalmente mediocre» , en la gestión de ella hay al menos 20 casos que tiene el colectivo.

«Ella no puede tener cuatro años echando a perder más el tema de los desaparecidos, ella no puede seguir ahí, no hay avances en los casos, no hay un solo caso con un proceso jurídico», dijo Lucia.