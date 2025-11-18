Colapsa Coatepec: cierres por obras y desfile dejan a vecinos atrapados

noviembre 18, 2025

Juan David Castilla

Mientras Xalapa resiente las afectaciones viales por obras como la reparación del puente “La Joroba”, los habitantes de Coatepec aseguran que el municipio está viviendo un verdadero colapso vehicular, provocado por la falta de coordinación entre la administración municipal en turno y el inicio de reparaciones en calles importantes.

Una vecina de la colonia Lázaro Cárdenas, visiblemente molesta, relató que el tráfico es «horrible» debido a la decisión del ayuntamiento en funciones de cerrar el tramo de la calle Anáhuac para reparaciones.

“Qué bueno que lo hagan, porque la verdad la calle está horrenda, hay muchos baches, no hay luminarias, está muy inseguro. Qué bueno que están reparando, pero también hubieran pensado que si iban a cerrar las calles del centro para el desfile del 20 de noviembre… esa es una vía alterna,” comentó.

El descontento se centra en que el cierre de la calle Anáhuac eliminó una de las principales vías alternas justo antes de los cierres programados en el centro de Coatepec por el Desfile de la Revolución Mexicana.

El testimonio detalla la odisea que enfrentan los habitantes de colonias como Lázaro Cárdenas para salir hacia la ciudad de Xalapa.

La calle Arteaga fue cerrada por elementos de Tránsito, lo que generó un gran caos en arterias aledañas como Lerdo y en las inmediaciones del mercado Miguel Rebolledo.

“Llevo más de una hora en el tráfico,” aseguró el vecino, lamentando que los agentes de Tránsito no tienen más opción que pedir paciencia, pues «no hay otra vía alterna» viable, lo que obliga a los conductores a tomar rutas lejanas.

La ciudades criticó la gestión vial de la actual administración, señalando que las reparaciones históricamente «tardaban años» y que la falta de previsión ha generado un malestar generalizado, esperando que la próxima administración mejore la situación.