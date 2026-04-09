CMAP Banderilla aplica aumento a las tarifas del agua potable

abril 9, 2026

Isabel Ortega/Banderilla, Ver.— La Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (CMAP) de Banderilla aplicó, a partir de enero de este año, un incremento del 10 por ciento en las tarifas del servicio de agua potable, medida que impacta a usuarios domésticos, comerciales, industriales e instituciones públicas.

El ajuste tarifario se aplica a los usuarios domésticos de las categorías popular, interés social, urbano, residencial y combinado, así como a los sectores comercial, industrial y de instituciones públicas. La actualización también incluye los conceptos fijos, los derechos y los servicios que presta el organismo operador, además de los costos por contratación de los servicios de agua potable y drenaje sanitario.

De acuerdo con la CMAP Banderilla, el incremento responde a la necesidad de mantener la viabilidad financiera del sistema ante el aumento sostenido en los costos de operación, mantenimiento e insumos indispensables para la prestación del servicio.

El director del organismo, Sebastián Ortiz Cruz, explicó que las tarifas medias de equilibrio deben permitir cubrir los gastos de administración y operación, el mantenimiento del sistema, la rehabilitación y modernización de la infraestructura existente, así como la amortización de inversiones, el pago de compromisos financieros y la expansión de la red hidráulica.

La Comisión señaló que el ajuste tarifario busca garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable y drenaje sanitario para la población de Banderilla.