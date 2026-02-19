Claudia Sheinbaum presentará el martes Reforma Electoral

febrero 19, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo martes presentará formalmente su iniciativa de reforma electoral y desmintió la autenticidad de un supuesto proyecto que circula en redes sociales, en el que se plantea aumentar a 508 el número de diputados federales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre si la iniciativa sería presentada en los próximos días o pospuesta hasta marzo.

—¿Usted presentará la reforma electoral o la va a posponer un poco hacia marzo?

—“El martes la voy a presentar, el martes de la próxima semana”, respondió.

Con ello, la titular del Ejecutivo federal despejó dudas sobre el calendario de la iniciativa, en medio de un debate político creciente en el Congreso de la Unión.

Rechaza documento difundido en redes

La presidenta también rechazó como falso el documento que ha circulado en plataformas digitales y espacios políticos, difundido por el coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, donde supuestamente se propone elevar a 508 el número de integrantes de la Cámara de Diputados.

El proyecto difundido —sin membretes oficiales ni respaldo institucional— ha sido utilizado por actores políticos para advertir sobre un presunto incremento en el tamaño del Congreso; sin embargo, desde el entorno presidencial se aclaró que se trata de un documento falso.

Composición actual

Actualmente, la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores:

300 de mayoría relativa

200 de representación proporcional

Cualquier modificación en su composición requeriría cambios constitucionales de alto impacto político.