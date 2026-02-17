Ciudadanos de Xalapa denuncian red de agua obsoleta y cobros excesivos por «aire»

febrero 17, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Durante un foro de consulta ciudadana organizado por el Ayuntamiento de Xalapa en la colonia Revolución, Arely Hernández Alvarado, vecina de la zona oeste, alzó la voz ante las deficiencias críticas en el servicio de agua potable.

En su participación durante la mesa de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), Hernández Alvarado identificó tres problemas centrales que afectan a la capital: fugas constantes, desabasto y recibos con costos injustificados.

De acuerdo con la declarante, la red hidráulica de la ciudad es obsoleta y no fue planeada para el crecimiento poblacional actual. Como ejemplo, mencionó que obras antiguas como la del Cerro del Estropajo no contemplaron la creación de nuevas colonias como Ampliación Lomas Bonita.

Esta falta de planeación, sumada a la carencia de equipo técnico para detectar fugas en tuberías dañadas, provoca que gran parte del recurso se desperdicie antes de llegar a los hogares.

Uno de los puntos más críticos señalados fue la vulnerabilidad de las cajas de válvulas de CMAS. La falta de seguridad permite que ciudadanos, en su desesperación por el desabasto, manipulen las llaves manualmente.

Esta manipulación empírica resulta contraproducente, pues si se abre en exceso, la presión revienta las tuberías; si se abre poco, el agua no alcanza las zonas altas de la ciudad.

Asimismo, Hernández Alvarado denunció que los usuarios terminan pagando recibos elevados por el paso de aire en las tuberías.

«Llega el agua, empieza a girar puro aire, terminamos pagando aire», sentenció la vecina de la zona oeste.

Los residentes de las partes altas de Xalapa son quienes más padecen la escasez, pero paradójicamente enfrentan tarifas iguales o incluso más caras que las zonas bajas, donde el suministro es más regular.

Los ciudadanos esperan que estas propuestas, basadas en más de 20 años de vivir en la zona, sean integradas en las políticas públicas de la actual administración municipal.