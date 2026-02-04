Chappell Roan llega a Fortnite Festival con música, estética rosa y experiencia inmersiva

febrero 3, 2026

El universo de Fortnite se prepara para una de sus colaboraciones más esperadas. El próximo 5 de febrero, la reciente ganadora del Grammy, Chappell Roan, dará inicio oficial a la Temporada 13 de Fortnite Festival, convirtiendo el escenario virtual en el “Pink Pony Club”. Esta integración no solo trae su música, sino una estética completa que rinde homenaje a sus presentaciones más icónicas.

La intérprete de Pink Pony Club expande su repertorio musical dentro de las pistas de improvisación

Con este lanzamiento, Chappell añadirá el éxito “Pink Pony Club” a su colección de pistas de improvisación dentro del juego. Además, para alegría de los fans, se ha confirmado que hits como “Good Luck, Babe!”, “HOT TO GO!” y “The Giver” regresarán al catálogo a pedido del público.

Esta selección musical permitirá a los jugadores recrear la energía de sus conciertos, integrando el ritmo de la “Princesa de la Midwest” en las dinámicas competitivas y sociales del título de Epic Games.

El pase musical fervor musical permite desbloquear atuendos exclusivos inspirados en la gira de la artista

Como parte de las recompensas estéticas, los jugadores podrán adquirir el Pase musical Fervor musical. Este acceso especial incluye el atuendo Chappell Roan rosa, que además cuenta con una versión roja desbloqueable. Ambos diseños son “recreaciones de los atuendos de Poni rosa que usa en su gira y que el público adora”.

Para complementar la experiencia visual y sonora, el pase también integra accesorios temáticos como el keytar Princesa Midwest. Los usuarios podrán llevar su estilo al siguiente nivel con la mochila retro Estrella de poni rosa, la cual es reactiva y tiene la particularidad de cambiar de color de rosa a rojo cuando se reproduce música.

Atuendos épicos inspirados en los VMA de 2024 llegarán próximamente a la tienda de objetos

Para quienes buscan una estética más guerrera pero glamurosa, Fortnite lanzará el atuendo Roan de Arco. Este diseño está directamente “inspirado en la glamurosa presentación medieval de ‘Good Luck Babe!’ que Chappell ofreció en los VMA de 2024”, permitiendo a los personajes “cabalgar valientes a la Batalla del Oeste”.

Este conjunto estará disponible en la tienda de objetos junto con:

El compañero Poni Rosa (que incluye su propio sombrero vaquero).

El gesto transversal Femininomenon, ideal para recorrer el mapa con estilo.

Accesorios adicionales que completan el universo visual de la artista.