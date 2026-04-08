CFE FIBRA E EXPLORA NUEVA EMISIÓN DE CAPITAL PARA CONTINUAR LA EXPANSIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE MÉXICO

CFE FIBRA E EXPLORA NUEVA EMISIÓN DE CAPITAL PARA CONTINUAR LA EXPANSIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE MÉXICO

abril 8, 2026

CFECapital evalúa una potencial emisión de capital en México y mercados internacionales que financiaría el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional

CFECapital, administrador de la CFE Fibra E (FCFE18), el único vehículo financiero con acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), evalúa la posibilidad de realizar una nueva emisión de capital en México y en mercados internacionales. De concretarse, sería la primera operación de este tipo desde la oferta pública inicial de la CFE Fibra E en febrero de 2018.

Los recursos captados por la CFE se destinarían a financiar el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Dicho plan contempla una inversión de 8,200 millones de dólares para modernizar y expandir la Red Nacional de Transmisión (RNT) al 2030, a través de un portafolio de 60 proyectos concentrados en los corredores de mayor demanda del país.

El interés del mercado por CFE Fibra E quedó demostrado en septiembre de 2025, cuando su primer bono internacional por 725 millones de dólares recibió una demanda de aproximadamente 10 veces el monto ofertado, con participación de 240 inversionistas de 32 países.

Esta potencial operación se llevaría a cabo, únicamente, en caso de obtenerse todas las autorizaciones regulatorias y corporativas necesarias, incluyendo la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para más información sobre esta potencial operación, CFECapital ha publicado un evento relevante ante la Bolsa Mexicana de Valores, disponible en:

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventfid/eventfid_1546725_cib2919_1.pdf

CFECapital continuará evaluando las condiciones del mercado para identificar el momento potencial más favorable para los inversionistas de CFE Fibra E.