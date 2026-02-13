CFE confirma acuerdo histórico para otorgar internet gratuito y beneficiar a millones de mexicanos de 23 estados diferentes

febrero 12, 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dado un paso fundamental que trasciende su tradicional rol como proveedora de energía. En un esfuerzo conjunto para reducir la brecha digital y transformar el sistema de salud público, la empresa estatal concretó la firma del acuerdo “Internet en cada Clínica”, un proyecto de infraestructura que dotará de conectividad gratuita a la red hospitalaria del IMSS-Bienestar.

Esta inyección tecnológica tiene un objetivo claro: modernizar la atención médica para la población que no cuenta con seguridad social formal, impactando directamente la calidad y velocidad de los diagnósticos médicos en gran parte del territorio nacional.

Durante la oficialización del convenio, Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, detalló la magnitud operativa del proyecto. Para este mismo año, la paraestatal utilizará su robusta infraestructura de telecomunicaciones para conectar 3,180 clínicas y centros de salud ubicados en 1,179 municipios.

El despliegue tecnológico no solo facilitará las labores administrativas y operativas del personal médico, sino que estará abierto de forma gratuita para los pacientes y usuarios que acudan a las instalaciones.

“Desde hace décadas, la CFE ha sido sinónimo de energía y progreso y, hoy, también lo será de conectividad, inclusión y desarrollo social”, destacó Calleja Alor, reafirmando el papel de la empresa pública en el desarrollo nacional.

Para el sector salud, el internet ha dejado de ser un lujo administrativo para convertirse en un insumo clínico de primera necesidad. El Dr. Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, calificó esta conectividad como un “nuevo determinante sanitario” indispensable para la equidad.

La red proveída por la CFE será el pilar del Programa Nacional de Telemedicina. Las metas a corto plazo son ambiciosas: se proyecta otorgar 25 mil atenciones médicas a distancia y en tiempo real durante los primeros meses de implementación.

Esto permitirá que pacientes en zonas marginadas puedan ser evaluados por médicos especialistas que se encuentran a cientos de kilómetros de distancia. “No es solo conexión, es acceso al conocimiento, diagnóstico remoto… Así, una madre en la sierra o un adulto mayor en la costa tendrán el mismo acceso a una consulta especializada que alguien en la capital”, subrayó Svarch Pérez, en un mensaje respaldado por el secretario de Salud, David Kershenobich.

CFE: por qué el beneficio aplica para 23 estados

El programa abarcará una inmensa porción del territorio nacional, operando en 23 entidades federativas. Este número no es casualidad, sino que responde directamente a la actual geografía política y administrativa del sistema de salud en México.

El modelo IMSS-Bienestar —que hoy administra más de 8 mil unidades de salud y hospitales de segundo y tercer nivel— absorbió los servicios de salud de las entidades que aceptaron el proceso de federalización propuesto por el Gobierno de México.

Sin embargo, ocho estados de la República (Coahuila, Yucatán, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco y Querétaro) decidieron mantener el control local de sus clínicas y no adherirse a este esquema federal. Por consiguiente, la instalación de estos puntos de internet gratuito operados por la CFE se concentrará exclusivamente en la red de los 23 estados que sí forman parte del nuevo sistema de salud federalizado.